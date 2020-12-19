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KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti güvenoyu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Hamza Ersan Saner başbakanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) -Yeniden Doğuş Partisi (YDP) – Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu aldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:17
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KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti güvenoyu aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada UBP-YDP-DP hükümeti; 24 kabul, 20 ret ve 3 çekimser oy ile Meclis'te güvenoyu aldı. Cumhuriyet Meclisi, saat 11.40 sıralarında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında güvenoyu gündemi ile toplandı.

Açık oylamanın yapıldığı Meclis’te milletvekillerinin tek tek isimleri okunarak evet ve hayır oyu vermeleri istendi. Yapılan oylama sonucunda UBP-YDP-DP hükümeti 24 kabul, 20 ret ve 3 çekimser oy ile Meclis'ten güvenoyu alarak KKTC’nin 42’nci hükümeti oldu.

'SİYASİ PARTİLERLE ÇOK SIKI İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

Oylama sonrasında Meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenen Başbakan Ersan Saner, “Bundan sonraki süreçte gerek ekonomik konularda gerekse de tüm ülke sorunlarında siyasi partiler ile çok sıkı bir iş birliği içerisinde çalışacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Saner konuşmasının “Tekrardan hükümetimize duyulan güvenden dolayı teşekkür ediyorum, en derin saygılarımı sunuyorum, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCHükümetGüvenoyu
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