KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye

RİZE (DHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den çekilmesinin istendiğini belirtip, "Biz asla geri çekilmeyeceğiz çünkü Türkiye, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde en büyük kıyıya sahiptir. Bir de Doğu Akdeniz'in ortasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. İkisi birlikte ve Libya ile yapılan anlaşmayı da dikkate aldığınızda, bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir" dedi.

Bir dizi temas ve ziyaretler kapmasında önceki gün Rize’ye gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yaylaları da gezdi. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı’yı da makamında ziyaret eden Töre, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

'Abdülhamid Han' sondaj gemisinin katılması ile Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarını değerlendiren Töre, "Zaten daha önceden bizim sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj yapıyordu. Filoya son olarak 'Abdülhamid Han' sondaj gemisi de katıldı. Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu daha da güçlü hale geldi. Türkiye'yeye ‘Doğu Akdeniz’den çekil’ diyorlar. Kıtaların, denizlerin okyanusların ötesinde bazı güçlü devletler ya şirket yoluyla ya da kendileri direkt olarak Doğu Akdeniz'de cirit atmaya çalışıyorlar ama Türkiye'ye haksızlık yaparak ‘Bu bölgeden çekil’ diyorlar. Biz asla geri çekilmeyeceğiz çünkü Türkiye, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde en büyük kıyıya sahiptir. Bir de Doğu Akdeniz'in ortasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. İkisi birlikte ve Libya ile yapılan anlaşmayı da dikkate aldığınızda, bölgenin en güçlü ülkesi şu anda Türkiye'dir, Türk milletidir. Bize ister istemez katlanacaklar ve Türkiye'nin sonunda istediği olacaktır dolayısıyla yakın bir gelecekte Türkiye ve KKTC enerji bakımından en zengin ülkeler durumuna geleceklerdir. Sabretmek ve direnişi devam ettirmek gerekir. Türkiye'de bunu yapıyor ve Türkiye'nin gücü sayesinde KKTC’de kendini korumaktadır, haklarına devam ettirmektedir" diye konuştu.