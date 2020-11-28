KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Atun’u kabul etti. 

ÖNCE VATAN / LEFKOŞA

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun’u kabul etti.

Yapılan görüşmede, Maraş’ın açılımı, sonrası ve geleceği konuları, Yüksek Öğrenimin sorunları ve nasıl daha da geliştirileceği ile Türkiye’den Libya’ya ticari malzeme götüren Türkiye Cumhuriyeti Bayraklı Rosaline A. gemisine Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri Akdeniz, İRİNİ Operasyonu çerçevesinde hukuk dışı yapılan müdahale konuları görüşüldü.