KKTC Başbakanı Tatar’dan, Akıncı’ya görüşme uyarısı: Halkı temsil etmiyorsun

LEFKOŞA, (DHA)

‘Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, toplumsal güveni yitirdiği, artık Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini temsil etmediği için Kıbrıs görüşmelerine katılmaması gerektiği’ çağrısını yapan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:



“Sayın Akıncı bize göre sadece ve sadece seçimleri düşünerek bazı hamleler yapmaktadır, ama ne isterse yapsın, halkın kendisine güveni kalmamıştır. Yaşanan gelişmeler ortadadır ve halkın iradesinin yansıdığı yer olan KKTC Parlamentosu’ndaki sandalyelerinin çoğunluğunu elinde tutan partilerle, Kıbrıs konusunun en son ele alınarak karara bağlanacağı yer olan 5’li toplantıya katılacak Türkiye hükümetinin, Sayın Akıncı’ya karşı tavırları bellidir. Hal böyleyken, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de katılacağı üçlü bir toplantıda, Rum liderle egemenlik, güvenlik, toprak, vatandaşlık, garantiler, yönetime etkin katılım gibi en can alıcı konuları görüşmesi doğru değildir."



‘BİZİMLE KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR ANLAŞMA YAPACAK MUHATAP YOK’



Kıbrıs Rum yönetiminin tutumunda en küçük bir olumluya gelişmenin olmadığını ifade eden Tatar, "Tam tersine, Rum tarafı gerek Kıbrıs Türkü’nün yönetime etkin katılımı, toprak, münhasır ekonomik bölge, gerekse garantilerin devamı konularında geçmişe göre daha katı, kabul edilemez bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, karşımızda tutumu değişen, bizimle kabul edebileceğimiz bir anlaşma yapacak ya da bir ara Anastasiadis’in de gündeme getirdiği iki devletli çözümü ele alacak muhatap olmadığına göre, Crans Montana’da kullanılan ve artık geride kalması gereken Guterres çerçevesini kabul ederek şu veya bu şekilde masaya oturmak doğru değildir. Kasım ayından 4 ay sonra KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Doğru davranış, seçime bu kadar yaklaşıldığını da değerlendirerek Kıbrıs Türk halkının iradesinin yeninden sandığa yansımasını beklemektir. Ulusal Birlik Partisi, parti olarak bir kez daha Sayın Akıncı’yı demokratik teamüllere, yaşanan gelişmelere uygun davranmaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.