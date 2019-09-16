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KKTC Başbakanı ile Milli Eğitim Bakanı, Türk bayrağının çalındığı okula gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 16 yaşındaki bir Rum tarafından bahçesindeki direkten Türk bayrağı çalınan Akdoğan Belediyesi’nde Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti.

KKTC Başbakanı ile Milli Eğitim Bakanı, Türk bayrağının çalındığı okula gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 16 yaşındaki bir Rum tarafından bahçesindeki direkten Türk bayrağı çalınan Akdoğan Belediyesi’nde Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:41
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KKTC Başbakanı ile Milli Eğitim Bakanı, Türk bayrağının çalındığı okula gitti

LEFKOŞA - Ziyaretin Rumlara önemli bir mesaj olduğunu ifade eden Tatar, "Bizler bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi. Okul öğrencileri Başbakan Tatar'ı ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nu Türk ve KKTC bayraklarıyla karşıladı.

Akdoğan'da bir kiliseye ayine gelen 16 yaşındaki Savvas Koulendoru, bölgedeki okulun bahçesinde bulunan Türk bayrağını ve okuldaki panodan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ait fotoğrafı çalmıştı. Tepkiler üzerine Rum'un ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek özür dilemişti.

KKTC'de bugün yeni eğitim ve öğretim yılının açıldı. Başbakan Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve yetkililer, Koulendoru'nun bayrak çaldığı okula gitti. Tatar, yanında getirdiği Türk bayrağını okul müdürü Sözer Özkaramehmet'e teslim etti. Özkaramehmet de bayrağı öperek aldı.

Okulda öğrencilere hitap eden Tatar, "Rumların bize hakaret etmesini asla kabul etmeyiz. Bayrağımız bağımsızlığımızın özgürlüğümüzün bir sembolidir. Milli şuurun da yerleştirilmesi bakımından böyle bir mesajın  Akdoğan'dan verilmesi yerinde olmuştur" dedi.

TEPKİMİZ BÜYÜK

Rum'un bayrağı çalmasını kınadıklarını ifade eden Başbakan Tatar, "Alınan bayrağın yerine yeni bir bayrak getirdik. KKTC'nin her türlü hassasiyetlerine sahibiz. KKTC'nin varlığının simgelerini asla elletmeyiz. Kıbrıs Türk halkının bu olaya büyük bir tepkisi olmuştur" diye konuştu.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, "Kıbrıslı Rumlar bu hareketlerine devam ettiği sürece biz bir birimize daha fazla keneteneceğiz. Bayrağımıza, milletimize daha fazla sahip çıkacağız. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tavrı bizi sondaj gemisi araştırma gemisi sahibi yaptı. Bugün de, tekrardan kenetlenmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

Türk ve KKTC’de büyük tepki çeken olayla ilgili Rum gencin ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektupta olaydan duydukları pişmanlığı ifade ederek özür diledi. Rum aile, bu olayın Akdoğanda yaşayan Kıbrıslı Türklerle Akdoğan kökenli Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi bozması için bir bahaneyi teşkil etmemesi temennisinde bulundu. Koulendoru da mektupta, olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti. Rum medyası da, ’çalınan bayrağın’ kısa süre içerisinde Türk tarafına iade edileceğini yazdı.

BAYRAK İADE EDİLECEK

Ada’da bir haftadır gündem olan olayla ilgili olarak, KKTC yönetimi Savvas Koulendoru hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.Kıbrıs Türk tarafının, ’ivedi olarak Savvas Koulendoru’yu bize iade edin’ çağrısı üzerine Rum yönetimi, bayrak çalmanın doğru olmadığını ancak konunun siyasileştirilmemesi gerektiği çağrısı yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC BaşbakanıTürk Bayrağının çalındığı Okul
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