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Kırklareli’nin Amerikalı gelini Beyaz Saray’a danışman oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)  Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, İç Siyaset Danışmanı görevine Türk vatandaşı Özkan Sedat Kösoğlu ile 2011 yılından beri evli olan Sri Lanka asıllı Rohini Kösoğlu’nu getirdi. 

07 Aralık 2020 Pazartesi 16:22
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Kırklareli’nin Amerikalı gelini Beyaz Saray’a danışman oldu

Haber: Anıl Sural
Fotoğraf Editörü: Rona Doğan
Önce Vatan Gazetesi/Washington DC


ABD’de 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokratlar'ın adayı Joe Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ekibini kurmaya başladı. Harris'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekibinde Rohini Lakshmi Kösoğlu ismi dikkat çekti. Bir Türk ile evli olan Kösoğlu, Harris'in İç Siyaset Danışmanı olarak görev alacak.



“En yakın ve en güvendiğim isim”

Harris, “Benim İç Siyaset Danışmanlık görevimi üstlenecek isim Rohini Kösoğlu, kendisi Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda uzman olmasının yanı sıra benim Senato ve başkanlık yarışındaki süreçte de en yakın ve en güvendiğim isimlerden biri oldu” diyerek Kösoğlu’nu takdim etti.

ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, İç Siyaset Danışmanı görevine Türk vatandaşı Özkan Sedat Kösoğlu ile 2011 yılından beri evli olan Sri Lanka asıllı Rohini Kösoğlu’nu getirdi.
    
 

9 yıldır evliler

Kırklareli’nin Vize ilçesinde liseyi okuyan Özkan Sedat Kösoğlu, üniversite eğitimini Maryland Üniversitesi’nde tamamladı. Georgia Teknoloji Üniversitesi’nde master programını tamamlayan Kösoğlu, TransitScreen şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. 25 Haziran 2011 tarihinde evlenen çiftin üç erkek çocuğu bulunuyor.

Kösoğlu, sosyal medya hesabından eşini tebrik ederek, “Kösoğlu’nun gururlu eşiyim” mesajını paylaşmıştı.

Özel Kalem Müdürüydü

Kamala Harris’in senatörlüğü döneminde özel kalem müdürü olarak görev alan Rohini Kösoğlu aynı zamanda Senato’da bu görevde bulunan ilk Güney Asya kökenli ABD’li olarak da tarihe geçmişti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ABDBeyaz SarayGelinAmerikalıKırklareli
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