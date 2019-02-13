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Kırım’ı geri alacağız

Timoşenko: Seçilirsem Kırım’ı geri alacağız

Kırım’ı geri alacağız

Timoşenko: Seçilirsem Kırım’ı geri alacağız

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:04
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Kırım’ı geri alacağız

Ukrayna (DHA)

Ukrayna’nın Anavatan Partisi’nin lideri Yuliya Timoşenko, başkan seçilmesi durumunda Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ı geri alacaklarını söyledi.

Anavatan Partisi’nin web sitesinde Yuliya Timoşenko’nun Lviv bölgesindeki seçmenlerle buluşmasındaki açıklamasına yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı adayı olan Yuliya Timoşenko, seçimlerde kazanması durumunda Kırım'ı geri alacaklarını söyleyerek; "Sadece işgal altındaki Kırım ve Donbass bölgelerini geri almakla kalmayacak aynı zamanda, Rusya'yı işgalci devlet olarak dava ederek ülkemizin uğradığı zararı telafi etmesini sağlayacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yuliya TimoşenkoKırımUkrayna
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