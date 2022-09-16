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Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda son durum

16 Eylül 2022 Cuma 16:27
Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda son durum

KIRGIZİSTAN - Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalar iki gün önce tekrar başladı. Kırgızistan Sınır Muhafızları Dairesi bugün açıklama yaparak iki ülkenin sınır komutanlarının ateşkes konusunda telefon görüşmesi yaptığını ve durumun bölgede gergin olduğunu ifade etti. Öte yandan iki ülkenin lideri Özbekistan’da görüşerek ateşkes konusunda anlaştı.

Kırgızistan Sınır Muhafızları Dairesi 14 Eylül’de yaptığı açıklamada Tacik sınırına yakın Batken bölgesinde Tacikistan sınır muhafızlarının ‘bölgeyi terk etme’ yönündeki uyarıları görmezden gelerek Kırgız sınır muhafızlarına ateş açtıklarını duyurmuştu. Açıklamada çatışmaların ilerleyen saatlerde durduğunu ancak iki askerin yaralandığı ifade edilmiş ve bölgede durumun gergin olduğu vurgulanmıştı. 

Kırgızistan Sınır Muhafızları Dairesi’nin bugünkü açıklamasında, iki ülkenin sınır komutanının ateşkesin sağlanması ve çatışmanın daha fazla tırmanmaması için telefonda görüştüklerini belirtti. Açıklamada Tacik tarafının Kırgız mevzilerini bombalamaya devam ettiği vurgulanırken “Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Teşkilatı, 8.30'dan itibaren ateşkes ve müzakere talep ediyor. Ancak Tacik tarafı ne saat 8.30'da ne de 10.00'da anlaşmaları yerine getirmedi” denildi. 

İKİ ÜLKENİN LİDERİ BUGÜN ÖZBEKİSTAN’DA GÖRÜŞTÜ

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle ülkeye gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bugün ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, “Taraflar, devlet sınırının Kırgız-Tacik kesimindeki durumu ele aldı. İki ülkenin liderleri, ilgili unsurlara ateşi kesmeleri, silahlı kuvvetleri ve varlıkları ateş hattından çekmeleri talimatını vermeyi kabul etti” denildi. Çatışmanın giderilmesi için iki ülkenin yetkililerinin katılımıyla komisyon kurulmasına karar verildi.

BAŞKENT BİŞKEK’TE SON DURUM

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bugün vatandaşların parlamento önünde toplanarak Kabine Güvenlik Toplantısı’nın bitmesini beklediği ve bazı vatandaşların askeri kayıt merkezlerine giderek askere yazıldıkları ifade edildi. Öte yandan çatışmalarda zarar gören ve yaralananlar için kan bağışı kampanyalarının başlatıldığı ve Kaba Uulu Kocomkul Spor Sarayı önünde Ulusal Yardım Toplama Merkezi kurulduğu belirtildi. Çatışmalar sırasında sınır köylerinde yaşayan yerel sakinlerin tarlalara ve tepelere saklandığı, bugün itibariyle çoğunun bölgeden tahliye edildiğinin altı çizildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Ile Tacikistan Sınırıçatışma
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