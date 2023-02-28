Kırgızistan, Hazar Denizi'ni alternatif taşımacılık rotası olarak değerlendiriyor

Yerel bir haber ajansının düzenlediği yuvarlak masa toplantısında konuşan Caparov, yeni bir uluslararası çok modlu koridor açılması konusu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Caparov, bölgenin karayla çevrili olmasının, uluslararası yatırımcılar tarafından algılanmasını olumsuz etkilemeye devam ettiğini ancak bunun da bir çıkış yolunun olduğunu dile getirerek, transit potansiyeli geliştireceklerini vurguladı.

Hazar Denizi'ni alternatif taşımacılık rotası olarak değerlendirdiklerini aktaran Caparov, "Hazar Denizi üzerinden Rusya Federasyonu'na yeni bir uluslararası çok modlu koridor açılmasını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, yeni güzergahın kara kısmını, Kırgızistan'dan Özbekistan toprakları üzerinden Türkmenistan'ın Hazar kıyısındaki Türkmenbaşı Limanı olarak göstererek Kırgızistan'a, "Deniz kargonun Astrahan kentindeki Rus limanına deniz yoluyla taşınması teklif ediliyor." dedi.

Uluslararası taşımacılığını komşu Kazakistan üzerinden yapan Kırgızistan'daki nakliye şirketlerinin, komşu ülkeyle Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olmasına rağmen gümrük kapılarında aşırı zaman kaybına yönelik yaptığı şikayetler, yerel basında sık sık gündeme taşınıyor.