Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.626,96
ALTIN
984,19
DOLAR
18,59
STERLİN
20,85
EURO
18,13
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu’nun Washington temasları

14 Ekim 2022 Cuma 14:53
Kılıçdaroğlu’nun Washington temasları

ABD - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin Washington ayağında temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliğini ziyaret ederek kentte yaşayan Türk vatandaşlarıyla görüştü.

Kılıçdaroğlu, Washington’da seçimle göreve gelen Tayfun Selen, Helen Gülgün Bükülmez ve Ajlan Kurdoğlu ile görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Dünya Bankası yetkilisi ile toplantıda bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington’da German Marshall Fund’u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bugün itibariyle yurda döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluWashington
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’dan Almanya’ya ‘dayanışma’ kapsamında doğal gaz gönderimi başladı
Fransa’dan Almanya’ya ‘dayanışma’ kapsamında doğal gaz gönderimi başladı
Bakan Akar’dan NATO’da yoğun diplomasi trafiği
Bakan Akar’dan NATO’da yoğun diplomasi trafiği
Bakan Akar, NATO Karargahı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı
Bakan Akar, NATO Karargahı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı
Bilim adamları, teşhisten yıllar önce demans belirtilerini tespit ediyor
Bilim adamları, teşhisten yıllar önce demans belirtilerini tespit ediyor
Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü
Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Putin: Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi
Putin: Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi
Rusya’dan Birleşmiş Milletler’in kararına tepki
Rusya’dan Birleşmiş Milletler’in kararına tepki
Ukrayna’da Mikolayiv’e füze saldırısı
Ukrayna’da Mikolayiv’e füze saldırısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول