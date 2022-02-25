Kiev’de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus güçlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki askeri aracı ele geçirdiğini ve kent merkezine doğru ilerlediğini duyurdu. Rus askeri kamyon konvoyunun da bu iki aracı takip ettiği belirtildi.

Hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu

Rus güçleri tarafından Kiev’i hedef alan iki hava saldırısı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

Sivil vatandaşlar hava saldırısı sirenleriyle uyandı ve sığınaklara yönlendirildi. Saldırılardan önce uçak veya drone sesi duyulduğu ifade edildi. Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi