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Kıbrıslı Türkler geri dönmemek şartıyla Rum Kesimi'ne geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a çalışmaya giden Kıbrıslı Türkler, taahhütname imzalayarak 14 gün geri dönmemek şartı ile Kermiya Sınır Kapısı'ndan işlem yaptırıp Rum Kesimi'ne geçti.

09 Haziran 2020 Salı 15:07
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Kıbrıslı Türkler geri dönmemek şartıyla Rum Kesimi'ne geçti

LEFKOŞA - Nisan ayından bu yana koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yeni vaka görülmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'den Güney Kıbrıs'a çalışmaya giden Kıbrıslı Türkler Mart ayından bu yana ilk kez Rum Kesimi'ne geçti.Güney Kıbrıs'a çalışmaya giden Kıbrıslı Türkler, taahhütname imzalayarak 14 gün geri dönmemek şartı ile Kermiya Sınır Kapısı'ndan işlem yaptırıp Rum Kesimi'ne geçti. Geçiş sırasında bazı Kıbrıslı Türk işçiler, duygusal anlar yaşadı. Zor durumda olduklarını ifade eden işçiler evlerinden ayrılmayı göze aldıklarını söyledi. Hükümetin çok yanlış kararlar ürettiğini de kaydeden işçiler, "Geçmişte ekmek kazanmak için çocuklarımızı bırakıp sınırları aştık şimdi torunlarımızı bırakıp gidiyoruz" dedi.


KKTC'YE DÖNÜŞTE 14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR


KKTC hükümeti, Güney Kıbrıs'ta koronavirüs vakalarının devam etmesi üzerine, Güney'e geçiş yapacak çalışanların geri dönüşte, 14 gün karantina altında kalacağını açıkladı. 


RUM KESİMİ'NDEN KIBRISLI TÜRKLERE TEST ŞARTI


Rum yönetimi, güneye geçecek Kıbrıslı Türklere PCR testi yaptırma şartı getirdi. Testleri negatif olan Türkler, Güney'e geçebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı TürklerRum KesimiKoronavirüs
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