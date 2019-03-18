Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104039
ALTIN
229.307
DOLAR
5.4605
STERLİN
7.2403
EURO
6.1985
İlk yarıdan daha iyi olması Beşiktaş'a yetmiyor
İlk yarıdan daha iyi olması...
Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye
Dijital açıdan bölgede en olgun...
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo...
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan...
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de

Kıbrıslı Türk yazar, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Kıbrıs'ta 1963-1974 yılları arasında kaybolan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Kıbrıslı Türk yazar, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Kıbrıs'ta 1963-1974 yılları arasında kaybolan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:58
0 Okunma
Kıbrıslı Türk yazar, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

LEFKOŞA - Uludağ’ın adaylığını makale yazdığı Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Politis Gazetesi Yönetmeni Dionisis Dionisiu, ortak açıklamayla duyurdu.

Açıklamada,“kayıplar konusundaki çok değerli çabalarının yanı sıra, gazeteci yeteneklerini toplumsal sorunların demokratik biçimde çözümlenmesi yönünde kullanarak her iki toplumun bu hassas konuda karşılıklı anlayış geliştirmesinde oynadığı öncü rol nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi” denildi.

Açıklamada, Uludağ'ın Kanada’nın York Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden Doç. Dr. Anna Agathangelu tarafından Norveç Nobel Komitesi’ne 2019 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildiği kaydedildi.

Kıbrıs'ta 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan çatışmalar sonucunda 1510 Kıbrıs Rum'u, 492 de Kıbrıs Türk'ü kayboldu. Yapılan kazılar sonucunda 681 Rum ile 246 Türk'ün kimlikleri tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sevgül UludağNobel Barış ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan'da Dobriç Şehitleri anıldı
Bulgaristan'da Dobriç Şehitleri anıldı
Kongo’da tren kazası
Kongo’da tren kazası
Bıçaklama olayı ırkçı bir saldırıydı
Bıçaklama olayı ırkçı bir saldırıydı
Pakistan’da bombalı saldırı
Pakistan’da bombalı saldırı
Endonezya’da sel
Endonezya’da sel
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Bulgaristan: Terörle bağlantılı faaliyeti olmadı
Bulgaristan: Terörle bağlantılı faaliyeti olmadı
Fransa’da sokaklar karıştı
Fransa’da sokaklar karıştı
Bir günde, bir yıldakinden fazla cinayet!
Bir günde, bir yıldakinden fazla cinayet!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans