Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94831
ALTIN
262.171
DOLAR
5.7855
STERLİN
7.3396
EURO
6.5818
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
PAMPLONA HATIRASI
PAMPLONA HATIRASI
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...
Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B’lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı

ABD ile İran arasında gerilimin yükseldiği dönemde Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde bulunan F-35B savaş uçakları, Suriye ve Irak üzerinde 14 sorti yaptı.

Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B’lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı

ABD ile İran arasında gerilimin yükseldiği dönemde Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde bulunan F-35B savaş uçakları, Suriye ve Irak üzerinde 14 sorti yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:18
10 Okunma
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B’lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı

LEFKOŞA - Kıbrıs’taki üslere ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt,

Kıbrıs'taki Ağrotur askeri üssünde bulunan F-35B savaş uçaklarının ilk kez Irak ve Suriye’ye operasyon düzenlediği haberlerini doğrulayarak, İran'ı da uyardı.

Güney Kıbrıs'ta Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides ile görüşen Mordaunt, bölgede gerginliklerin olduğunu belirterek, "Açıkçası artan gerginlikler var. İran’a bu gerginlikleri azaltması çağrısı yapıyoruz ve gerçekten top onların sahasındadır" dedi. Mordaunt, daha sonra Ağrotur üssüne giderek F-35B’lerin 16 Haziran’dan itibaren Suriye ve Irak’a gerçekleştirdiği toplam 14 sorti konusunda brifing aldı.

Norfolk’taki Marham üssü 617’nci filoya bağlı F-35B’ler 21 Mart’tan beridir -ilk kez İngiltere dışında- Ağrotur üssünde bulunuyor. İlk başta Ağrotur’daki varlıklarının “Lighting Dawn” isimli denizaşırı tatbikata iştirakleri, pilotların ve yer personelinin eğitimiyle sınırlı kalacağı açıklanmıştı.

'GEREKİRSE SİLAH KULLANIRIZ'

Mordaunt, konuyla ilgili olarak, "Geçen hafta Suriye ve Irak üzerindeki operasyonları ileri götürdüklerini” söyledi. Savaş uçaklarının bu görevleri sırasında sahip oldukları silah sistemlerini kullanmadıklarını, keşif-destek görevi yaptıklarını da söyleyen Mordaunt, “Ancak gerekmesi halinde bunu yapmaya hazırlar. IŞİD’e yönelik operasyon çok iyi ilerliyor. Artık bölgedeki görevlerde, birkaç yıl önceki kadar tansiyon yok" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin F-35B’lerin Ağrotur üssünde mi kalacağı sorusuna olumsuz cevap veren İngiliz Bakan, "Dünya çapındaki diğer görevlere katılmak üzere yıl içerisinde İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elisabeth’te olacaklar. Ancak, burada bulunmalarını muhteşem buluyorum. İlk operasyonlarının da Ağrotur’dan gerçekleşmesinden gurur duyuyorum" dedi.

 İRAN'A UYARI

Adaya ziyaretinde Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides ile bir araya gelen Mordaunt açıklamalarına şöyle devam etti: 

"Geçen yıllar içerisinde her zamankinden daha yakın bir ortaklığın oluştuğunu gördük. Ben bunu ileriye taşımak istiyorum. Çok belirsiz bir zaman içerisindeyiz. Açıkçası artan gerginlikler var. İran’a bu gerginlikleri azaltması çağrısı yapıyoruz ve gerçekten top onların sahasındadır. Bizim Dışişlerimiz bu konuda çok nettir. Bu bizim durumumuz ve tutumumuz olacaktır. Görüştüğümüz konulardan biri budur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiliz üsleriKıbrısF-35BIrak Ve Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi
Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem
Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı
ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı
İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor
İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor
Pasifik Okyanusu’nda plastik atıklar için borulu önlem
Pasifik Okyanusu’nda plastik atıklar için borulu önlem
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
ABD’de deprem
ABD’de deprem
İran'dan ABD'ye uyarısı
İran'dan ABD'ye uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans