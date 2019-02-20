Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101918
ALTIN
228.472
DOLAR
5.2908
STERLİN
6.9122
EURO
6.0011
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Son Dakika
Eski Bakan yaşamını yitirdi
Bahçelievler'de patlama
Son Dakika
Bahçelievler'de patlama
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-M.Başakşehir: 0-1
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
80’ler 90'lar biraz da Noksanlar!
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi

Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

Akıncı: Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

Akıncı: Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
0 Okunma
Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir

LEFKOŞA (DHA) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir. Savaşları da gördü bu topraklar. Yeterince kana doyduk diye düşünüyorum. Barışı huzuru arayalım. Ben bunun için çabalıyorum” dedi. 

Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekillerine Kıbrıs konusunda son gelinen aşama ile ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Akıncı, “Hepsinin görüşlerini dinledim, eleştirileri varsa, önerileri varsa onları not ettim. Sorularına aydınlatıcı yanıtlar verdim. Yararlı bir diyalog çerçevesinde gerçekleşti bu toplantı” dedi. 

Akıncı, “Kıbrıs'ta çözüm için yeni fikirlerin konuşulmasını reddettip reddetmediğiyle” ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Anlatmaya çalıştığım yalın gerçek şudur; benim reddettiğim bir şey yok. Ben uluslararası konjonktürden bahsediyorum, BM çerçevesinden bahsediyorum. Herkes kabul ediyor ki müzakereyle bir sonuç elde edilecek. Bu müzakerelerin de Birleşmiş Milletler çatısı altında olacağını Türkiye de söylüyor, biz de söylüyoruz.  Bizim partilerimiz de. Bunun çerçevesi belli. Yani benim reddimle alakalı bir durum yok. Dünya gerçekleriyle alakalı bir durum var. Farklı modeller var ve 'Akıncı bunları reddettiği için olmuyor' ifadesi çok abartılı bir söylem ve haksızlık. Öyle bir şey söz konusu değil. Sayın Rum lider Nikos Anastasiadis’i 26'ındaki buluşmamızda göreceğiz. En son söylemi nedir? Desantrilizasyon. Tamam. Onu bir dinleyelim, görelim; başka fikirleri varsa onları da dinleyelim. Biz kapıları kapatmış değiliz. Yeter ki görüşme yoluyla, müzakere yoluyla, BM çatısı altında bir çıkış yolu bulalım bu topraklara. Barış gelsin, huzur gelsin. Tüm taraflar bundan yarar sağlasın. Kıbrıs’ın Türkiye’ye dost bir coğrafya olması hem Kıbrıslı Türklerin yararına hem de Kıbrıslı Rumların yararına. Bunları görsünler, anlasınlar.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da askerlere 'sosyal medya' yasağı
Rusya'da askerlere 'sosyal medya' yasağı
Kimlikle seyahat ile Moldovalı turist sayısı 200 bini geçecek
Kimlikle seyahat ile Moldovalı turist sayısı 200 bini geçecek
Avustralya, Brexit öncesi ticaret anlaşması istiyor
Avustralya, Brexit öncesi ticaret anlaşması istiyor
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
“Hiçbir şeye kapıyı kapatmayın” dediler
“Hiçbir şeye kapıyı kapatmayın” dediler
Kosovalılar ekonomik sıkıntıyla boğuşuyor
Kosovalılar ekonomik sıkıntıyla boğuşuyor
K.Makedonya bayrağı göndere çekildi
K.Makedonya bayrağı göndere çekildi
Bulgaristan'da aşırı sağcılar yürüdü
Bulgaristan'da aşırı sağcılar yürüdü
Acil durum kararını imzalayacağım
Acil durum kararını imzalayacağım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ