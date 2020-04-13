Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Haydar Baş koronavirüs yakalandı
Haydar Baş koronavirüs yakalandı
Pakistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Pakistan’da askeri eğitim uçağı düştü:...
Kıbrıs'ta (Covid-19) krizi
Kıbrıs'ta (Covid-19) krizi
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 114 bin 270 ölü
ABD’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Dolar 6.76 lirada
Dolar 6.76 lirada
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kıbrıs'ta (Covid-19) krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum yönetiminin, koronavirüs nedeniyle 35 bin TL'lik 2 bin adet ilaç yardımı yapacağını açıklaması Ada'da tartışmalara neden oldu. Rum Kesimi'nden yapılan tıbbi yardım malzemesi yardım teklifi KKTC hükümeti ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında tartışmalara yol açtı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:48
0 Okunma
Kıbrıs'ta (Covid-19) krizi

LEFKOŞA - Kıbrıs'ın güneyi ile kuzeyi arasına bu sefer de koronavirüs salgını girdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile koronavirüs salgınına yönelik ortak mücadele görüşmesi sonucu Rum yönetimi koronavirüs nedeniyle 35 bin TL'lik 2 bin adet ilaç yardımı yapacağını duyurdu. Rum kesiminin tıbbi yardım malzemesi gönderme teklifi KKTC'de krize yol açtı.

"İLAÇ İSTENECEKSE TÜRKİYE BİZE YETER"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar,  "İlaç ihtiyaç olacaksa Türkiye'den istenir gelirdi".  Bu adım gereksizdi. Rum tarafından tıbbi yardım malzemesi işi olmadı. Bu iş olmadı. İhtiyacımız yok böyle bir şeye" ifadelerini kullandı. İktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, aynı ilacın KKTC'de de olduğunu ifade ederek, " KKTC Cumhurbaşkanlığımız, Rum komşumuzu şirin göstermek için servis ettiği haberin sadece rakamlarına baktığımızda, bunun sadakadan başka bir şey olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi. 

AKINCI: İŞBİRLİĞİNDE DAYANIŞMA KAÇINILMAZ

Eleştiriler üzerine açıklama yapan  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise,  "Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil" dedi. Akıncı açıklamalarını şu sözerle sürdürdü: "Bana yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksam bile; uzman hekimlerimize, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp. Koronavirüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelede sadece Türk, Rum, Hristiyan, Müslüman değil hiçbir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır. Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiCumhurbaşkanı Mustafa AkıncıCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Pakistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Kıbrıs'ta (Covid-19) krizi
Kıbrıs'ta (Covid-19) krizi
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 114 bin 270 ölü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 114 bin 270 ölü
İngiltere'de son 24 saatte 737 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte 737 ölüm
BU KRİZİ DE BİRLİKTE AŞACAĞIZ
BU KRİZİ DE BİRLİKTE AŞACAĞIZ
İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı
Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Ölenlerin sayısı 102 bin 742’ye yükseldi
Ölenlerin sayısı 102 bin 742’ye yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı