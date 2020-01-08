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Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak sonrası Ada TV'yi su bastı. Güney Kıbrıs'ta da sel tehdidi nedeniyle sarı alarm ilan edildi.

Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak sonrası Ada TV'yi su bastı. Güney Kıbrıs'ta da sel tehdidi nedeniyle sarı alarm ilan edildi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 14:03
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Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı

LEFKOŞA - KKTC'de dün başlayan sağanak yağış nedeniyle Lefkoşa, Girne ve Mağusa İlçelerinde sel baskınları meydana geldi. İlçelerdeki dereler taştı, polis trafiğe çıkacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KANAL SULAR ALTINDA KALDI
Girne'de meydana gele sel baskınında ülkenin özel kanallarından Ada TV'nin stüdyoları ve haber merkezini su bastı. Sel sonrası stüdyolar ve haber merkezi kullanılamaz hala geldi. Girne itfaiyesi kanaldaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı. Baskın sonrasında açıklama yapan Ada TV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa, yoğun yağış sonrasında, kanalın stüdyolarının kullanılamaz duruma geldiğini söyledi. Olayın bir doğal afet olduğunu ifade eden Safa, "Şu anda yayın yapamıyoruz. İzleyicilerimizden özür diliyoruz. Sınırlı olarak yayın yapmaya çalışacağız bu akşam" dedi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar da, yoğun yağışların olduğu Güzelyurt ile Lefke İlçelerinde incelemelerde bulundu.

RUMLAR SARI ALARM İLAN ETTİ

Sağanak yağış Güney Kıbrıs'ta da sarı alarm ilan edilmesine neden oldu. Bir çok merkezde sel baskınları meydana geldi. Güney Lefkoşa'da bir Rum aracı ile selin ortasında kaldı. Araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA

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