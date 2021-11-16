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Kerkük Peşmergeye teslim edilemez

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16 Kasım 2021 Salı 16:42
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Kerkük Peşmergeye teslim edilemez

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Irak Türkleri Derneği, Kerkük’teki gelişmelerin endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek uyarıda bulundu.

Irak Türkleri Derneği, Kerkük’teki gelişmeler ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, peşmerge kuvvetlerinin Türk şehri Kerkük’e geri getirilmesi konusu, anavatan Türkiye ve Irak’ın gündemindeki son günlerin en önemli maddesi halien gelmiştir. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin imzaladığı ve peşmerge içinden 20. Tugay‘ın, merkezi Irak ordusuna bağlanması kararını içeren belgenin basına sızdırılmasının ardından Kürt siyasileri ve kanaat önderlerinden peş peşe gelen açıklamalar, bizleri de bu bildiriyi yayınlamaya sevk etmiştir” denildi. 

Irak Türkleri Derneği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kerkük’e peşmerge güçlerini geri döndürmeyi arzulayanlar ve bir dönem daha iktidarı elinde tutabilmek için Kerkük‘ün mevcut yapısını pazarlık konusu yapabileceklerini düşünen Bağdat’taki siyasiler şunu iyi bilmelidir.

Peşmerge güçlerinin Kerkük’ten kaçtıkları 16 Ekim 2017 tarihinden bugüne dek şehir, geçmişe nazaran çok dha güvenli ve huzurlu bir hale kavuşmuştur. Bu tarihten sonra, şehirdeki faili meçhul suikastlar, patlamalar, hırsızlık, yağma, adam kaçırma ve şiddet olaylarında yaşanan ciddi orandaki düşüş, tüm şehir halkınca onaylanmakla beraber, emniyet güçlerinin kayıtlarında da açıkça görülebilmektedir.

Bilinmelidir ki Türkmenler, bu kaos ortamının tekrar yaratılmasına asla müsaade etmeyecektir! 

Bu kararlı duruşun altında yatan sebep, sadece Kerkük’ün Türk şehri olması değil, Kerkük’te yaşayıp Arap ve Kürt asıllı olan şehir halkının güvenlik, huzur ve refahına da Türkmen halkıyla eşit derecede önem verilmesindendir.

Irak’ta yeni bir hükümetin kurulması sürecinde Kürt milletvekillerinin desteğini alabilmek için Kerkük’e peşmergenin geri dönmesine müsaade etmeye yeltenmek, en basit ifadeyle siyasi cahillik ve öngörüsüzlüktür. Böyle bir hazırlık içinde olup bunu oldubittiye getirebileceğini zannedenler çok iyi bilmelidirler ki; Irak’ın içinde ve dışında yaşayan tüm Türkmenler, bu ucuz siyaset karşısında tek yumruk olmuştur ve bu dayatmaya hep beraber karşı gelmektedir.

Yalnızca Irak Türkleri değil, başta anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bizlerle gönül bağı kuran hangi devlet, hangi toplum, hangi örgüt varsa böyle bir planın karşısında duracaktır. Bu planın aktörleri bilmelidir ki düştükleri bu gaflet, meseleyi uluslararası bir boyuta taşıyacak ve daha öncekilerden farklı olmayacak bir hezimetle sonuçlanacaktır.

Irak Türkleri Derneği olarak bizler de bütün Türkmen siyasi partileri ve sicil toplu kuruluşları ile birlikte bu pis oyunu tehlikeli buluyor ve reddediyoruz.

Planlanan oyunlara karşı, sahada çetin mücadeleler veren Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan’a; Irak Türklerinin yılmaz savunucusu, Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Sayın Erşat Salihi’ye; Türkmen davası içinde bilfiil yer alan bütün değerli kuruluşlarımıza ve bu kirli oyunlara karşı vatanını savunan bölgedeki her bir Türkmen ferdine, gösterdikleri çaba için teşekkürü bir borç biliriz.

Türkmen’in ve Türkmeneli’nin geleceği için her adıma her girişime desteğimiz sonsuzdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KerkükPeşmerge20. TugayIrak OrdusuMustafa Kazımiırak BaşbakanıTürkmen şehri KerkükTürkmenler
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