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Kerkük camilerinde Türkiye'deki depremzedeler için dua edildi
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Kerkük camilerinde Türkiye'deki depremzedeler için dua edildi

Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde ramazan geleneği olan ikindi namazı sonrası dualarında Türkiye'deki deprem mağdurları unutulmadı.

29 Mart 2023 Çarşamba 18:29
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Kerkük camilerinde Türkiye'deki depremzedeler için dua edildi

Kerkük

Kerkük merkezindeki Avcı Camisi İmam ve Hatibi Şeyh Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tüm camilerde ikindi namazından sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için topluca dua edildiğini söyledi.

Mahmud, Kerkük camilerinde ikindi namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua etmenin ramazan ayına özel bir gelenek olduğunu belirtti.

"Deprem çok acı bir olay. Türkmenler olarak Türkiye'deki soydaşlarımızın acılarını derinden hissediyoruz." diyen Mahmud, iftar vakti ve teravih namazlarında da depremzedeler için dualarını esirgemediklerini dile getirdi.

Mahmud ayrıca depremlerde hayatını kaybedenler için camide hatim indireceklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakRamazanDeprem Mağdurları
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