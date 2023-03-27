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Kenya'da muhalif gösteriler ikinci haftada da sürüyor

27 Mart 2023 Pazartesi 15:00
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Kenya'da muhalif gösteriler ikinci haftada da sürüyor

İSTANBUL - Kenya'da muhalif Azimio koalisyonunun hükümet karşıtı gösterileri, ikinci haftasında da devam etti.

Başkent Nairobi'nin çeşitli bölgelerinde toplanan muhalifler, şehir merkezine girmeye çalışırken polis müdahalesiyle karşılaştı.

Bazı caddelerde iş yerleri kapanırken, bir televizyon kanalı aracı kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

Nairobi dışında Kisumu şehrinde de eylemler yapıldı.

Azimio lideri Raila Odinga, pazartesi ve perşembe günlerini resmi tatil ilan ettiklerini belirterek herkesi sokağa davet etti.

Polis, gösterilerin yasa dışı olduğu uyarısını yineleyerek katılanlar hakkında işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

Odinga'nın başını çektiği Azimio koalisyonu, seçim sonuçlarına itirazlarını ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek geçen hafta sokağa çıkmıştı. Polisin açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Muhalifler, gösterilere her pazartesi ve perşembe devam edeceklerini duyurmuştu.

Devlet Başkanı William Ruto, muhalefete esnafı zarara uğrattığı için protestoları durdurma çağrısı yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KenyaMuhalif Gösteriler
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