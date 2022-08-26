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Kazan Gençlik Zirvesi'nde “ Fırsat Eşitliği”, “Kültürlerarası Diyalog” ve “ Göç” Konuşulacak

Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 27 Ağustos'ta Tataristan’ın başkenti Kazan’da başlıyor. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da katılacağı zirve, Bakanlar oturumu, panel tartışmaları ve kültürel etkinliklerden oluşan programlarla 30 Ağustos'ta son bulacak.

26 Ağustos 2022 Cuma 14:52
Kazan Gençlik Zirvesi'nde “ Fırsat Eşitliği”, “Kültürlerarası Diyalog” ve “ Göç” Konuşulacak

KAZAN- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022’nin uluslararası programı olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 20’den fazla ülkenin Gençlik Bakanları’nı bir araya getiriyor. “Gençlerin fırsat eşitliği”, “kültürlerarası diyalog” ve “gençlik göçü” gibi konuların görüşüleceği zirve, 4 gün boyunca devam edecek.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu “Selet” tarafından organize edilen Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gençlik politikaları geliştirilecek.

 

Gençlik Bakanları ve Bilal Erdoğan konuşmacı olacak

 Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleeva’nın açılış konuşmasını yapacağı Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nde Irak, Rusya, Filistin, Nijer, Pakistan, Kamerun, Libya, Endonezya, Uganda Gençlik Bakanları, Azerbaycan, İran, Madagaskar, Kazakistan ve Sierra Leone ülkelerinin Bakan Yardımcıları gençlerin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacaklar.

Türkiye’den ise ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan konuşmacı olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanı Minnikhanov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılacak

Zirve kapsamında 28 Ağustos’ta düzenlenecek “Küresel Gündemde Gençlik” oturumuna ise Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov konuşmacı olarak katılacak. ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Igor Komarov, Rusya Gençlik Ajansı Başkanı Ksenia Razuvaeva, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Kültür Sosyal ve Aile Genel Müdürü Amina Obaid Al Hajri ve Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin birer konuşma yapacak.

Zirveye gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu 300 kişi katılacak.

 

Gençlik Göçü, Dijitalleşme, Fırsat Eşitliği Konuşulacak

 Zirve kapsamında gerçekleştirilecek 8 çalıştayda, katılımcılara yeni fikirler üretme, deneyimlerini geliştirme, yeni yöntemler ve çözüm önerileri keşfetme fırsatı sunulacak. “Girişimcilik Becerileri, Ruh Sağlığı, Kültürlerarası Diyalog, Gençlik Göçü, Dijitalleşme, Fırsat Eşitliği” gibi başlıklar ele alınacak.

 

Modern Gençlik Araştırması Sonuçları İzlenecek

Zirvede 2500'ü aşkın genç ve 17 kuruluşun geleceğe dair düşüncelerini paylaştıkları “Modern Gençlik Araştırması” sonuçlarının sunumu da yapılacak. Araştırmanın sonucu, gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunlu alanların iyileştirilmesi önerilerini yansıtan bir kılavuz niteliğinde olacak. İİT ülkelerindeki ortak gençlik girişimlerinin ve uzun vadeli iş birliği programlarının temelini oluşturacak Sonuç Bildirgesi’nin de kabul edileceği Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, Rusya'dan ve İİT coğrafyasının ötesindeki Müslüman gençler için önemli bir fırsat olacak.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıTataristanKazanKazan Küresel Gençlik Zirvesiİslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)Bilal ErdoğanICYF Başkanı Taha Ayhan
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