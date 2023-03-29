Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.785,43
ALTIN
1.209,99
DOLAR
19,14
STERLİN
23,63
EURO
20,78
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kazakistan’da hükümet istifa etti

Kazakistan’da Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümet istifa etti.

29 Mart 2023 Çarşamba 12:29
5 Okunma
Kazakistan’da hükümet istifa etti

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa gereği 19 Mart’ta düzenlenen Parlamento seçimi sonrası, Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, hükümetin, Meclis’in yeni kabine üyelerini onaylayana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bugün Parlamentonun alt kanadı Meclis’in 8. dönem açılış oturumunda yaptığı açıklamada, başbakan adayını seçimde en çok oyu kazanan Amanat Partisinin sunmasının, siyasi sorumluluğun gereği olduğunu belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanİstifaHükümet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı
İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı
ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı
ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı
Tokayev: "Gerçek bir çok partili sisteme doğru adım attık"
Tokayev: "Gerçek bir çok partili sisteme doğru adım attık"
Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor
Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor
Ekvador'da toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
Ekvador'da toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
İlham Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen Batılı ülkeleri eleştirdi
İlham Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen Batılı ülkeleri eleştirdi
AB ülkeleri, 2035'te benzinli ve dizel arabaları yasaklamayı onayladı
AB ülkeleri, 2035'te benzinli ve dizel arabaları yasaklamayı onayladı
BM: Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu
BM: Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu
Avrupa'da STK'ler, elektrik üretiminde 2035'e kadar fosil yakıtlardan kurtulma kampanyası başlattı
Avrupa'da STK'ler, elektrik üretiminde 2035'e kadar fosil yakıtlardan kurtulma kampanyası başlattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi