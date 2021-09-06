Kazakistan Ulusal Güvenlik Sistemi oluşturuyor

Cumhurbaşkanı biyolojik güvenliği tahmin etmek için ulusal bir sistem oluşturma talimatı verdi

Egemen.kz'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Kassym-Zhomart Tokayev, Kazakistan Parlamentosu'nun ortak oturumunda ülkenin biyolojik güvenliğini tahmin etmek için ulusal bir sistem oluşturma talimatını verdi.

“Ülkede yeterince aşı stoğu var. Vatandaşların seçme imkanı var. Birçok ülkenin buna erişimi yok. Ülkede yaygın aşı olmasına rağmen, toplumda hala buna karşı çıkan birçok insan var. Sadece reddetmekle kalmıyorlar, aynı zamanda halka karşı propaganda yapıyorlar. Sonuç olarak, çoğu yanlış yönlendiriliyor. Bu tür insanların sadece kendilerinden değil, başkalarının hayatlarından da sorumlu olduklarını anlamaları gerekir. Bu nedenle aşıya karşı kampanya yürütenlere ikna olmamak önemlidir.

İnsanlık birçok salgın hastalık yaşadı. Tehlikeli enfeksiyonların ancak aşı ortaya çıktıktan sonra önlenebileceğini unutmamalıyız. Yakın gelecekte dünyada yeni koronavirüs türleri ortaya çıkabilir. Uzmanlar başka salgınlar olacağını söylüyor. Bunun olmasını bekleyemeyiz. Bu koşullarda yaşamamız ve daha fazla gelişmeye uyum sağlamamız gerekiyor. Şimdi aşıyı erken satın almak çok önemlidir.

Aynı zamanda, tüm sağlık sektörünü düzenli bir aşılama sistemine hazırlamak gerekir.

Ülkenin biyolojik güvenliğini tahmin etmek için ulusal bir sistem oluşturulmalıdır. Bu tedbir ilgili kanun tasarısında yer almaktadır. Parlamentonun mevcut oturumun bitiminden önce bu tasarıyı kabul etmesini istiyorum.

Tıbbi laboratuvarlarımızın birçoğu uluslararası standartları karşılamamaktadır ve “Sağlıklı Millet” projesi kapsamında en az 12 laboratuvarın ileri teknoloji ekipmanlarla donatılması gerekmektedir. Bu sayede laboratuvarlarımızın yüzde 90'a varan kısmı uluslararası standartlara uygun olarak çalışacak” dedi Cumhurbaşkanı.

TOKAYEV'den başka müjdeler de var. Çalışanlara her yıl yüzde 20 ücret artışı yapacak.. İşte ayrıntıları..

Kassym-Zhomart Tokayev 2022 yılından 2025 yılına kadar kültür çalışanları, arşivciler, kütüphaneciler, teknisiyen, doğa koruma görevlileri, şoförler ve benzer görev icra edenlerin maaşlarını her yıl ortalama %20 arttırılması talimatını verdi. Bu girişimin iyiliği genel olarak 600 bin Kazakistanlıya ulaşacaktır.

Tokayev: Kamu sektörü çalışanlarının maaşları her yıl düzenli olarak %20 oranda artacak.

2022-2025 yılları aralığında kamu sektöründe istihdam edilenlerin maaşları %20 oranında artacak. Bununla ilgili Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Zhomart Tokayev'in Kazakistan halkına sesleniş konuşmasında şunları söylediğini aktardı Kazinform muhabiri:

“2020'den bu yana 600 bini aşkın öğretmen, doktor ve sosyal hizmet uzmanlarının maaşları arttı. Ancak, bütçeden finanse edilen diğer sektörlerin vatandaşları bu kapsamın dışında kaldı. Bunlar müze personeli, arşivciler, kütüphaneciler, teknisyenler, doğa koruma görevlileri, sürücüler ve benzeri sektörde çalışanlardır. Bu nedenle, 2022'den 2025'e kadar devlet, bu kategoride bulunanların maaşlarını yıllık ortalama %20 oranında artıracaktır. Genel olarak 600 bin yurttaşımız daha bu girişimden yararlanacak” dedi devlet başkanı.