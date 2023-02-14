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Katar: Deprem nedeniyle tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, deprem felaketi nedeniyle ülkesinin tüm imkanlarını Türkiye için seferber ettiğini söyledi.

14 Şubat 2023 Salı 15:45
Katar: Deprem nedeniyle tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Türkiye’deki deprem nedeniyle yaptıkları yardımlar ve daha sonra verebilecekleri desteğe ilişkin AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

Yardımlar konusundaki önceliklerin Türkiye tarafından belirlendiğini, bunların da arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremzedelere acil yardım sağlamak olduğunu aktaran Ensari, "Katar, deprem felaketine karşı destek olmak için tüm imkanlarını Türkiye’deki kardeşlerimizin tasarrufu için seferber etti. İhtiyaç olduğu sürece Katar, bu krizin çeşitli aşamalarında rol oynamaya devam edecektir. Dünya şu anda tüm insanlık için gerçek bir sınav olan Türkiye ve Suriye'de yaşanan büyük insani felaketle karşı karşıyadır." dedi.

Uluslararası destekler

Uluslararası toplumun hızlı ve yoğun bir şekilde harekete geçmesinden övgüyle söz eden Ensari,"Bu geniş küresel dayanışma, dünya ülkelerinin bu büyüklükteki bir felaketle başa çıkmak için siyasi karmaşıklıkları ve ekonomik zorlukları bir kenara bırakabileceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ensari, ülkesinin depremzedelere yardım etmek ve başlarına gelen felaketin etkisini hafifletmek amacı taşıyan tüm uluslararası çabaları desteklediklerini vurguladı.

Tüm ülkeleri ve kurumları, depremzedelerin acılarını hafifletmek için mümkün olduğunca fazla yardım sağlamaya ve bu desteklerin hızlandırılmasına çağıran Ensari, "Daha fazla yardım gelmeden geçen her dakika, telafisi olmayan bir kayıp anlamına gelebilir." uyarısında bulundu.

Katar depremin ilk saatlerinde harekete geçti

"Acı felaketin" ilk saatlerinden itibaren ülkesinin tepkisinin hızlı olduğunu ifade eden Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temasa geçerek, bu kriz karşısında Türkiye ve halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdiğini hatırlattı.

Ensari, bu çerçevede Şeyh Temim'in, 120 kişilik arama kurtarma ekibi, 12 araç, ekipman, 3 sahra hastanesi ve ilk yardım sağlık ekibinin ulaşımı için Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdiğini söyledi.

Doha'nın ayrıca insani yardım, yiyecek, kışlık giysiler, aile çadırları ve tıbbi yardım gönderdiğini, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşınan hava köprüsünün günde 2 ila 3 uçak gönderilmesi şeklinde devam ettiğini aktaran Ensari "Deniz yoluyla 10 bin mobil ev sevk edilmeye başlandı. Katar Kalkınma Fonu, arama kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak ve gerekli lojistik imkanları sağlamak için Beyaz Miğferler/Suriye Sivil Savunmasına da destek sağladı." dedi.

Emir'in Türkiye ziyareti

Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim'in 12 Şubat'ta İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği ziyaretini ülkesinin depremlerde zarar görenlerle dayanışması kapsamında gerçekleştirdiğine de işaret etti.

Katar'da depremzedeler için 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) toplanan ulusal yardım kampanyasının, halkın ve resmi kurumların destek sağlama çabaların bir ifadesi olduğunu söyleyen Ensari, şunları kaydetti:

"Kampanya, vatandaşların ve ülkede ikamet eden farklı milletlerden insanlar tarafından geniş bir etkileşime sahne oldu. Yaşanan trajedinin büyüklüğü, bu felaketin tüm bölge halklarını etkilemesine neden oldu. Bizi din kardeşliği ve ortak tarih açısından bir araya getiren şey, hiç şüphe yok ki hepimizin birlik ve beraberlik içinde olmasını gerektiriyor. "Bu felaketin (İslam) ümmetinin bedeninde açtığı yara büyük ve hepimiz bunun acısını hissediyoruz. Şüphesiz, bölgenin tüm hayırsever halkları ve liderleri bu yaranın sarılmasına katkıda bulunmak için acele edeceklerdir."

AA

Son Güncelleme: 14.02.2023 15:50
Anahtar Kelimeler:
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid ElEnsariDeprem Felaketi
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