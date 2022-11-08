Karbon Milyarderler, ortalama bir kişiden milyon kat daha fazla gezegeni kirletiyor

İNGİLTERE - İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu Oxfam, milyarderlerin fosil yakıt ve çimento gibi endüstrilere yaptıkları yatırımlarla dünyayı ortalama bir kişiye göre milyon kez daha fazla kirlettiğini ortaya koydu. Sadece 125 Karbon Milyarder, dünyayı bireysel olarak Fransa’nın yıllık karbondioksit salınımına eşdeğer bir oranda kirletiyor.



Oxfam dün yayınladığı Karbon Milyarderler adlı analiz raporuna göre, sadece 125 milyarderin dünyayı kirleten endüstrilere yaptıkları yatırımlarla bireysel olarak yıllık 393 milyon ton karbondioksit salınımına neden olduğu ortaya kondu. Bu oranın Fransa büyüklüğünde bir ülkenin yıllık karbondioksit salınımına eş değer olduğu ve ortalama bir insanın yarattığı kirlilikten milyon kat fazla olduğu vurgulandı.



‘UZUN SÜRE SORUMLULUKTAN KAÇTILAR’



Oxfam İklim Değişikliği Lideri Nafkote Dabi, “Bu birkaç milyarder, birlikte Fransa, Mısır veya Arjantin gibi ülkelerin karbon ayak izlerine eş değer 'yatırım emisyonlarına' sahip” ifadelerini kullandı. Dabi, “Toplam emisyonlardaki zengin insanların büyük ve artan sorumluluğu, iklim politikası yapımında nadiren tartışılıyor veya dikkate alınıyor. Bu değişmeli. Şirket piramidinin tepesindeki bu milyarder yatırımcıların, iklim çöküşünü tetikleme konusunda büyük sorumlulukları var. Uzun süre sorumluluktan kaçtılar” dedi.



JETLER VE YATLARIN ÜRETTİĞİ KİRLİLİK



Milyarderlerin yaşım tarzlarına da dikkat çeken Dabi, özel jetlerden ve yatlardan kaynaklanan kirliliğin bile ortalama bir insanın binlerce katı olduğunun altını çizerek “Ancak yatırımlarından kaynaklanan emisyonlara bakarsak, karbon emisyonları bir milyon kat daha fazladır” ifadelerini kullandı. Oxfam İklim Değişikliği Lideri Nafkote Dabi, milyarderlerin saklanmalarına veya az sayıdaki yeşil yatırımlarla kendilerini aklamalarına izin verilmemesi gerektiğini belirterek “Hükümetlerin, en zengin insanlar için emisyon rakamlarını yayınlayarak, yatırımları ve şirketleri karbon emisyonlarını azaltacak şekilde düzenleyerek, serveti ve kirli yatırımları vergilendirerek bu sorunun acilen çözülmesine ihtiyacımız var” dedi.



Oxfam, dünyanın süper zenginlerine uygulanan ‘bir servet vergisinin’, gelişmekte olan ülkelerin yeşil enerjiye geçmesine yardımcı olabilecek yıllık 1,4 trilyon dolar kaynak toplayabileceğini öngördü. Sadece Afrika kıtasındaki ülkeler, 2030 yılına kadar yeşil enerjiye uyum maliyetleri yıllık 600 milyar dolar olduğu belirtildi.