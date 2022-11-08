Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.370,15
ALTIN
1.000,43
DOLAR
18,61
STERLİN
21,33
EURO
18,61
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31...
Konya'da 306 Hazine taşınmazı satışa çıkarıldı
Konya'da 306 Hazine taşınmazı...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TOKİ'den iş yeri satışı
TOKİ'den iş yeri satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karbon Milyarderler, ortalama bir kişiden milyon kat daha fazla gezegeni kirletiyor

08 Kasım 2022 Salı 15:12
Karbon Milyarderler, ortalama bir kişiden milyon kat daha fazla gezegeni kirletiyor

İNGİLTERE -  İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu Oxfam, milyarderlerin fosil yakıt ve çimento gibi endüstrilere yaptıkları yatırımlarla dünyayı ortalama bir kişiye göre milyon kez daha fazla kirlettiğini ortaya koydu. Sadece 125 Karbon Milyarder, dünyayı bireysel olarak Fransa’nın yıllık karbondioksit salınımına eşdeğer bir oranda kirletiyor.

Oxfam dün yayınladığı Karbon Milyarderler adlı analiz raporuna göre, sadece 125 milyarderin dünyayı kirleten endüstrilere yaptıkları yatırımlarla bireysel olarak yıllık 393 milyon ton karbondioksit salınımına neden olduğu ortaya kondu. Bu oranın Fransa büyüklüğünde bir ülkenin yıllık karbondioksit salınımına eş değer olduğu ve ortalama bir insanın yarattığı kirlilikten milyon kat fazla olduğu vurgulandı.

‘UZUN SÜRE SORUMLULUKTAN KAÇTILAR’

Oxfam İklim Değişikliği Lideri Nafkote Dabi, “Bu birkaç milyarder, birlikte Fransa, Mısır veya Arjantin gibi ülkelerin karbon ayak izlerine eş değer 'yatırım emisyonlarına' sahip” ifadelerini kullandı. Dabi, “Toplam emisyonlardaki zengin insanların büyük ve artan sorumluluğu, iklim politikası yapımında nadiren tartışılıyor veya dikkate alınıyor. Bu değişmeli. Şirket piramidinin tepesindeki bu milyarder yatırımcıların, iklim çöküşünü tetikleme konusunda büyük sorumlulukları var. Uzun süre sorumluluktan kaçtılar” dedi.

JETLER VE YATLARIN ÜRETTİĞİ KİRLİLİK

Milyarderlerin yaşım tarzlarına da dikkat çeken Dabi, özel jetlerden ve yatlardan kaynaklanan kirliliğin bile ortalama bir insanın binlerce katı olduğunun altını çizerek “Ancak yatırımlarından kaynaklanan emisyonlara bakarsak, karbon emisyonları bir milyon kat daha fazladır” ifadelerini kullandı. Oxfam İklim Değişikliği Lideri Nafkote Dabi, milyarderlerin saklanmalarına veya az sayıdaki yeşil yatırımlarla kendilerini aklamalarına izin verilmemesi gerektiğini belirterek “Hükümetlerin, en zengin insanlar için emisyon rakamlarını yayınlayarak, yatırımları ve şirketleri karbon emisyonlarını azaltacak şekilde düzenleyerek, serveti ve kirli yatırımları vergilendirerek bu sorunun acilen çözülmesine ihtiyacımız var” dedi.

Oxfam, dünyanın süper zenginlerine uygulanan ‘bir servet vergisinin’, gelişmekte olan ülkelerin yeşil enerjiye geçmesine yardımcı olabilecek yıllık 1,4 trilyon dolar kaynak toplayabileceğini öngördü. Sadece Afrika kıtasındaki ülkeler, 2030 yılına kadar yeşil enerjiye uyum maliyetleri yıllık 600 milyar dolar olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karbon MilyarderlerGezegen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardinalin cinsel taciz itirafı
Kardinalin cinsel taciz itirafı
Antarktika’daki araştırma istasyonunda Covid-19 salgını
Antarktika’daki araştırma istasyonunda Covid-19 salgını
Beyaz Saray: Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz
Beyaz Saray: Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz
Zelenski: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı
Zelenski: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı
İspanya polisinden rekor uyuşturucu operasyonu
İspanya polisinden rekor uyuşturucu operasyonu
Zelenski’den İran İHA’larına yönelik açıklama
Zelenski’den İran İHA’larına yönelik açıklama
İmran Han, suikasttan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı
İmran Han, suikasttan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı
ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye nükleer kullanımı uyarısı
ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye nükleer kullanımı uyarısı
Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları
Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول