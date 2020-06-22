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Kara kutu verilmezse dava yolda

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran'ın, Ocak ayında Tahran’da düşürülen Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait PS752 uçuş numaralı Boeing 737 uçağının kara kutusunun verilmemesi halinde, Tahran yönetimine uluslararası mahkemede dava edeceğini söyledi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 13:02
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Kara kutu verilmezse dava yolda

KİEV - Ukrayna ile İran arasında yaşanan yolcu uçağı krizi derinleşiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran'ın, Ocak ayında Tahran’da düşürülen Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait PS752 uçuş numaralı Boeing 737 uçağının kara kutusunun verilmemesi halinde, Tahran yönetimine uluslararası mahkemede dava edeceğini söyledi.

"GEREKEN YAPILMAZSA ULUSLARARASI MAHKEMEYE BAŞVURULACAK"

Zelenski, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran’la geçen Ocak ayında patlak veren uçak krizine değinerek, Ukrayna’nın İran’dan uçağın kara kutularının teslimini beklediğini belirtti. Kara kutular dışında, İran’dan özür beklediklerini ve İran’ın olayda hayatını kaybeden Ukraynalılara gereken düzeyde tazminat ödemesini talep ettiklerini belirten Zelenski, bu beklentilerinin karşılanmaması halinde İran’ı uluslararası mahkemelerde dava edeceklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın başkenti Tahran’da 8 Ocak tarihinde, Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait olan bir yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra infilak etmiş ve 167 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. İran makamları, olaydan kısa bir süre sonra yaptıkları açıklamada, uçağın İran füzesiyle yanlışlıkla düşürüldüğünü ifade etmişlerdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir ZelenskiİranTahranKara Kutu
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