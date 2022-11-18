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Kapalı Maraş'a 2 yılda 750 bin ziyaretçi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 2 yıl önce ziyarete açılan Kapalı Maraş'ı bugüne kadar 750 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Kapalı Maraş'ın askeri bölge statüsünden çıkarılan yüzde 3,5'lik kısmındaki taşınmazlar için de Taşınmaz Mal Komisyonu oluşturulduğunu belirten Arter, "Yüzde 3,5'luk bölgede yaklaşık 500 civarında yapı var. Bunlar için şu ana kadar komisyona 98 kişi müracaat etti" dedi.

18 Kasım 2022 Cuma 09:41
Kapalı Maraş'a 2 yılda 750 bin ziyaretçi

Plajı, otelleri ve eğlence mekanlarıyla 'Orta Doğu'nun Las Vegas'ı' olarak anılan ancak 1974'te Kıbrıs Harekatı'nın ardından askeri bölge olunca yerleşime kapatılınca 'hayalet kent'e dönüşen Kapalı Maraş'ın 'yeşil hat' kuzeyinde kalan sahil şeridi, 2020'nin Ekim ayında kullanıma açıldı. Statüsü askeri bölge olan Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılmasıyla binlerce kişi de bölgeyi ziyaret etmeye başladı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 2 yılda Kapalı Maraş'ı 750 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. 2 plaj ile 1 çay bahçesi açıp, hizmete sunduklarını belirten Arter, bir şehirde olması gereken tüm hizmetleri belediye olarak verdiklerini dile getirdi.

'KİMSENİN ÖZEL MÜLKÜNE MÜDAHALEMİZ YOK'

Trafiğe kapalı 3 kilometrelik güzergahın gezildiğini kaydeden Başkan Arter, "Rumların mallarına hiçbir müdahale olmaması için bunlar ayrılmıştır, kesilmiştir, girişler yasaktır. Kimsenin özel mülküne bir müdahalemiz yoktur. Şehrin bu virane hali; savaşta yıkılan, dökülen binaların ötesinde 46 yıldır kullanılmamasından kaynaklanıyor. Ancak açılımından sonra 2021 yılında alanın yüzde 3,5'lik kısmı, askeri idare statüsünden çıkarılıp, sivil idareye devredilmişti. Burası, aslında bir pilot bölgedir. Burada yol, su, elektrik, asfaltlama işleriyle ilgili projelerimiz hazırdır. Şehir, hayat bulmaya bu noktadan başlayacak" dedi.

'TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU'NA MÜRACAATLAR OLDU'

Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik atılan ilk adımdan sonra pek çok tepki olduğunu hatırlatan Başkan Arter, "Her iki toplumda da Maraş açılımı ile ilgili ziyaretçilerin memnuniyeti vardır. Özellikle Rum halkından yaptığımız temaslarda ileriye dönük binalarına dönme ile ilgili beklentileri vardır. Açılımdan sonra Taşınmaz Mal Komisyonu'na müracaatlar oldu. Yüzde 3,5'luk bölgede yaklaşık 500 civarında yapı var. Bunlar için şu ana kadar komisyona 98 kişi müracaat etti. Diğer kapalı bölge için 500'e yakın bir müracaatın olduğunu biliyoruz. Taşınmaz Mal Komisyonu mevzuatına göre takas, iade ve tazminat mümkündür ama bizim temas ettiğimiz güneyden gelen Rumların gelip yaşama konusunda istekleri olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla 'Maraş açılımı bir problemdir, çözüm görüşmelerine bir düğüm atılmıştır' noktasından ziyade istenirse olumlu manada, uluslararası mevzuata da uygun bir çözüm süreci yaşanabilir, diye düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Kapalı Maraş'a gelen Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCMaraşKapalı MaraşTurizmTuristZiyaretçi
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