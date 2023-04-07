Kanada'da buz fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Ankara

New York Post'un haberine göre, Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan buz fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarının kopmasına yol açan fırtına sebebiyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Poweroutage.com, Quebec’te yaklaşık bir milyon, Ontario’da ise yaklaşık 110 bin kişinin elektriğinin olmadığını bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enerjisiz kalan eyaletler için gerekirse federal yardım sağlamayı teklif etti.

Bu iki eyalet, ülkenin yaklaşık 39 milyon olan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları, kesintiyi gidermeye çalışıyor, onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Bu da birçok Kanadalının Paskalya Bayramı'nı elektriksiz geçirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.