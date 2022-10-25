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Kanada 450 bin göçmene kapılarını açıyor

25 Ekim 2022 Salı 10:56
Kanada 450 bin göçmene kapılarını açıyor

İSTANBUL -  Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan ancak kilometrekare başına 4,2 nüfus yoğunluk oranı bulunan Kanada, göçmen alımlarını her geçen yıl artırıyor. Düşük doğum oranının yanı sıra yaşlı nüfusun da artması nedeniyle nüfus yoğunluğunu yukarılara çekmek isteyen Kanada Hükümeti, 2023 yılında yaklaşık 450 bin göçmen alımı yaparak ülke nüfusunu ve ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor. 

Rusya’dan sonra yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada, geniş topraklarına rağmen dünyanın nüfusu en seyrek ülkelerinin başında geliyor. Eğitimin yanı sıra yaşam standartlarının da oldukça yüksek olduğu ülkede, yaşlı nüfusun artışına düşük doğum oranı da eklenince ülke ekonomisi ve işgücüne katılım zora girdi. Bu kapsamda çözümü göçmen alımında bulan Kanada hükümeti, geliştirdiği göç politikası kapsamında göçmen alımını her geçen yıl artırıyor. Yıl sonuna kadar kapılarını 431 bin 645 göçmene açmayı hedefleyen Kanada hükümeti, 2023'te bu rakamı 447 bin 55’e çıkarmayı planlıyor. Bu kapsamda Kanada’nın, bir rekora imza atarak 2022 ve 2023 yıllarında 832 bin göçmene kapılarını aralaması bekleniyor. 
 

Toronto’da faaliyet gösteren Northern Pathways Immigration Consulting’in kurucusu, lisanslı Kanada Göçmenlik Danışmanı Burcu Akyol, yaklaşık 39 milyon nüfusa sahip olan Kanada’nın yeni göçmen alımı yaparak nüfusunu güçlendirmeyi ve gençleştirmeyi hedeflediğini belirtti. Mevcut nüfusun yeterli olmadığını ve ülkedeki yaşlı nüfus artışına düşük doğum oranının da eklenmesiyle ülkede iş gücüne katılımın oldukça düşük seviyelere gerilediğini ifade eden Burcu Akyol, “Bu rakamların analizini yapan Kanada hükümeti, hem ülke ekonomisini hem de ülke nüfusunu güçlendirmek için bu yıl olduğu gibi 2023’te de rekor sayıda göçmen alımı yapacak” dedi. 
 

“ŞEKİLDE ÜLKENİN UZUN VADEDE İŞ GÜCÜ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR” 

Kanada Göçmenlik Bakanı Sean Fraser’in geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna, hükümetin göçmen alımı konusunda beş maddelik stratejik planını açıkladığını söyleyen Burcu Akyol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

“Plan kapsamında Kanada hükümetinin, geçici oturumdan kalıcı oturuma geçiş şartlarında değişiklikler yapacağı açıklandı. Bu şekilde ülkenin uzun vadede iş gücü eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.Göçmenlik sisteminde değişiklikler yaparak mevcut göç yollarını genişletmeye ve geliştirmeye yönelen hükümet; Kanada ekonomisinin sağlık, konaklama, ulaşım, bilgi teknolojileri ve mühendislik gibi farklı alanlardaki iş gücü ihtiyacı nedeniyle iş gücü piyasası ve göçmenlik programları arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye odaklandı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanadaGöçmen
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