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Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

28 Şubat 2021 Pazar 08:20
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Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak

T.C. Kahire Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, en geç 8 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğe ulaşacak şekilde yapılacak başvuru sonrası yazılı eleme sınavı 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da T.C. Kahire Büyükelçiliği’nde (44, El Nile Street, Giza/Mısır) yapılacak. 

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde (44, El Nile Street, Giza/Mısır) yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecek.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/742339/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/yurt-disi-istihdam/t-c-kahire-buyukelciligi-turk-uyruklu-sozlesmeli-sekreter-sinav-duyurusu

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Kahire BüyükelçiliğiSekreter
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