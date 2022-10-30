Kafkas Müslümanları: İran’ın Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz

AZERBAYCAN (DHA)

Azerbaycan merkezli Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ), komşu İran'ın Azerbaycan’a yönelik son dönemde yaptığı açıklamalara, Azerbaycan sınırında yürüttüğü askeri tatbikatlara ilişkin açıklama yaptı. KMİ, İran’ın Azerbaycan karşısında Ermenistan’ı desteklemesini kınadı.

KMİ açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ne yazık ki, Azerbaycan'ın Karabağ sorunu çözülene kadar ve aynı zamanda tarihi adalet yerini aldıktan sonra, İran devletinin çatışma ve savaşı başlatan Ermenistan'a yönelik tutumu açık bir şekilde himayeciydi. Ermenilerin dünyadaki Hıristiyan bağnazlığından her zaman yararlandıkları bilinen bir gerçektir, ancak Müslüman İran'ın Azerbaycan'a karşı saldırgan politika uygulayan Ermenistan'a kapsamlı desteği, Müslümanlar ve halkımız tarafından kınanmaktadır. Uzun yıllardır gerçek kardeş ve arkadaş gibi İslam dayanışması açısından hareket ederek, saldırgan Ermenistan ile siyasi ve diplomatik ilişkiler kurmayan, büyükelçiliklerini açmayan ve uluslararası kuruluşlarda işgali kınayan açıklamalar yapan Müslüman ülkelerin aksine, İran İslam Cumhuriyeti, Ermenistan ile her alanda işbirliğini derinleştirmiş, üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde kabul edilmiş kararları dikkate almamıştır.”

İRANLI ŞİRKETLER, ERMENİLERİN VANDALİZMİNİ ÖRTBAS ETTİLER

“İran devleti, Ermenistan tarafından vandalizm vakalarına karşı protestosunu dile getirmedi, Ermeni işgalini kınayan kesin bir açıklama bile yapmadı. Ancak Azerbaycan halkı bu gerçeklerin komşu İran İslam Cumhuriyeti tarafından kınanmasını bekliyordu. Karabağ ve Batı Azerbaycan topraklarındaki camilerimizi yerle bir eden Ermeniler dünyanın gözünde sözde camilere sahip çıkan bir devlet imajı yaratmak için Şuşa'daki Yukarı Govharaga Camii'ni ve İrevan’dakı Göy Cami'yi ‘onarırken’, süreci yürüten İranlı şirketler, camilerin Azerbaycanlılara aitliğini değiştirerek aslında Ermenilerin vandalizmini örtbas ettiler.”

“Azerbaycan'ın tarihi toprakları olan Zengezur'dan geçecek koridorla ilgili tehditler seslendiren İran'ın bu karışık dönemde Gafan'da konsolosluk açması ve Azerbaycan'ın kadim kenti Tebriz'de Ermenistan Başkonsolosluğu'nu açmaya hazır olduğunu bildirmesi, asla dostane ve kardeşçe bir adım olarak kabul edilemez.”

SINIRDA TATBİKAT

“Bölgede yeni gerçeklerin ve savaş sonrası dönemin hakim olduğu bir dönemde Azerbaycan toplumu, İran'ın Azerbaycan sınırlarında askeri tatbikatlar yapması konusunda net bir olumsuz görüşe sahiptir.”

“İslam dini bizi birleştiren kutsal bir değerdir. Onun kötüye kullanımı, insanların hassas duygularını sinsice manipüle edilmesi sadece ilişkilerimize zarar verebilir. Haklı ve adil Vatan mücadelesinde Zafer kazanan Azerbaycan halkının sevincine ortak olmak yerine, Cuma hutbelerinde bize yeni karalama ve iftiralar yönelten bazı İran imamlarının görüşleri, Azerbaycanlı din adamlarının çoğunluğu tarafından net olarak olumsuz karşılanmaktadır.”

“Kafkas Müslümanları İdaresi olarak, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdullahian'ın Gafan'daki Ermeni Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyor, sözlerini geri almasını talep ediyoruz.”