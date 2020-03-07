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Kabe tekrar ziyarete açıldı

Suudi Arabistan yetkilileri dezenfekte işlemi yaparak Kabe’yi tekrar ziyarete açtı.

07 Mart 2020 Cumartesi 16:40
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Kabe tekrar ziyarete açıldı

Suudi Arabistan (DHA) 

Dünya genelinde hızla artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Kabe’yi ziyarete kapatan Suudi Arabistan yetkilileri dezenfekte işlemi yaparak Kabe’yi tekrar ziyarete açtı.

Suudi Arabistan’da koronavirüs vakaların 5’e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, Koronavirüsün yayılmasını engellemek Kabe’yi geçici olarak ibadete kapatmıştı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber’in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı” denilmişti. Bugün Kabe tekrar ziyarete açıldı. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KabeZiyaretKoronavirüs
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