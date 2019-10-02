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Johnson ''dört yıl için iki sınır'' önerecek

Telegraph: Boris Johnson ''dört yıl için iki sınır'' önerecek

Johnson ''dört yıl için iki sınır'' önerecek

Telegraph: Boris Johnson ''dört yıl için iki sınır'' önerecek

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:48
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Johnson ''dört yıl için iki sınır'' önerecek

İstanbul,  (DHA) 

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Brexit için, "dört yıl için iki sınır" önerisini içeren planını bugün Avrupa Birliği'ne (AB) sunacak

Telegraph gazetesinin haberine göre, sunulacak plan, Kuzey İrlanda'nın 2025 yılına kadar Avrupa Birliği ile özel bir ilişki içinde olmasını öngörüyor.

Telegraph'ın "bilgi veren kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Johnson Kuzey İrlanda'nın, en azından 2025 yılına kadar "AB ortak pazarı"nın parçası olarak kalmasını önerecek; buna karşılık, Birleşik Krallık'ın geri kalan tüm bölgeleri AB gümrük birliğinden ayrılacak.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Telegraph gazetesinde yer alan haber sonrası yaptığı açıklamada, sunulacağı ifade edilen planın AB ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma için temel oluşturamayacağını söyledi ve ekledi:

"Şu ana kadar bir plan görmedik. Ancak plana ilişkin basında çıkan haberler doğru ise, bu plan bize bir anlaşma için temel olabilecek gibi görünmedi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonBrexit
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