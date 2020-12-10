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Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde
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Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde
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Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde

ABD’de federal savcılar ve FBI'nın başkan seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin’deki ticari ilişkilerinin mercek altına alındığı açıklandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:09
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Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde

ABD’nin 46’ıncı Başkanı seçilen Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Çin'deki ticari ilişkileri mercek altına alındı.Soruşturmayı yürüten IRS Kriminal Soruşturma Dairesi, Hunter Biden'a ilişkin olarak FBI ve Delaware'deki federal savcıların mahkeme celbi çıkarma ve görüşme isteme gibi açık adımlar attığını duyurdu.

HUNTER BİDEN: İLK DEFA ÖĞRENDİM

Başkanlık seçim yasakları sebebiyle daha önce gizli yürütülen soruşturma hakkında basına açıklama yapan Hunter Biden’ın avukatları “Dün, Delaware'deki ABD Savcılığı’nın hukuk müşavirime bilgi verdiğinde konuyu ilk kez öğrendim, ayrıca dün, vergi ilişkilerimi de soruşturuyorlar. Bu konuyu çok ciddiye alıyorum, ancak bu konuların profesyonel ve objektif olarak incelemesinin, profesyonel vergi danışmanlarının yararı da dahil olmak üzere, işlerimi yasal ve düzgün bir şekilde ele aldığımı göstereceğinden eminim” dedi.

HUNTER BİDEN İLE İLGİLİ İDDİALAR 

New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti. Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı. Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" diye sorduğu ifade edilmişti. Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın, Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı iddia edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenFBIABDHunter Biden
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