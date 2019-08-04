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Japonya’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapmadı.

Japonya’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapmadı.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:09
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Japonya’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya, (DHA)

Deprem, Kanto bölgesinin doğusunda Pasifik Okyanusu’nda, yerel saatle 19.23 sıralarında, 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaDepremTsunamiKantoönce Vatan
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