Japonya, (DHA)
Deprem, Kanto bölgesinin doğusunda Pasifik Okyanusu’nda, yerel saatle 19.23 sıralarında, 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapmadı.
DHA
Japonya’da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapmadı.
Japonya’da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapmadı.
Japonya, (DHA)
Deprem, Kanto bölgesinin doğusunda Pasifik Okyanusu’nda, yerel saatle 19.23 sıralarında, 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yapmadı.
DHA