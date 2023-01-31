Japonya ve NATO ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaştı

TOKYO - Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Çin askeri ilişkilerine yönelik endişelerini belirterek, Japonya-NATO ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Kişida, Tokyo'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında Kişida, Avrupa'nın, Hint-Pasifik'te gittikçe artan angajmanını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna krizi, Tayvan Boğazı, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Kuzey Kore konularının gündeme geldiğini kaydeden Başbakan Kişida, "Serbest ve açık bir uluslararası düzeni korumak ve güçlendirmek için birlikte çalışmak her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Aralık 2022'de güncellediği ulusal güvenlik stratejisini NATO Genel Sekreteri'ne anlattığını ve bu konuda destek gördüğünü kaydeden Kişida, Japonya-NATO ilişkilerinin güçlendirilmesinde mutabık kaldıklarını aktardı.

"Atlantik ve Pasifik güvenliği bağlantılı"

Görüşmeye ilişkin ortak açıklamaya göre, güç dengesi ve artan uluslararası rekabet ortamında serbest ve açık uluslararası düzenin tehlikede olduğunu kaydeden Kişida ve Stoltenberg, Japonya-NATO ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaşmaya vardı.

Açıklamada, "Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik'in güvenliğinin yakından bağlantılı olduğunu kabul ediyoruz. Değişen stratejik ortama yanıt verebilmek için Japonya-NATO işbirliğini daha da güçlendirme ihtiyacını vurguluyoruz." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, kurala dayalı uluslararası düzen, Hint-Pasifik'teki güç dengesi dahil küresel güvenlik ortamını da derinden değiştirdiği kaydedilen açıklamada, "Japonya-NATO işbirliğinin, bu çetin ve karmaşık güvenlik ortamında değerini göstereceğine ikna olduk." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Çin

Çin-Rusya arasında artan askeri ilişkilere yönelik endişelerini dile getiren Kişida ve Stoltenberg, "Japonya civarında ortak operasyonlar ve tatbikatlar dahil olmak üzere Rusya'nın Çin ile artan askeri işbirliğini endişeyle karşılıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Güney Çin Denizi bölgesindeki askerileşme faaliyetlerini eleştiren ikili, Çin'e şeffaflığı artırma, uluslararası silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmasını önleme gibi konularda işbirliği yapması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore ve Tayvan Boğazı

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı, "uluslararası toplumun güvenlik ve refahının vazgeçilmez unsuru" olarak niteleyen liderler, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarını kınadı.

Kişida ile Stoltenberg, Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması çağrısı yaptı.

Stratejik olarak değişken ortama dikkat çeken iki lider, donanma güvenliği ve silahların kontrolünden siber güvenlik ve dış uzaya kadar çeşitli alanlarda NATO-Japonya işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Bu (Hint Pasifik) bölgede olup bitenler NATO için önemli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da kazanırsa bu, otoriter rejimlerin hedeflerine kaba kuvvetle ulaşabilecekleri mesajını verir ki bu çok tehlikeli. Pekin de bunu yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor." dedi.

Stoltenberg, Japonya ziyareti sırasında Başbakan Kişida Fumio ile ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, NATO ve Japonya işbirliğinin köklerinin ortak değerlere, özgür vizyona, barışçıl ve müreffeh bir dünya vizyonuna dayandığını belirterek bu görüşmenin Japonya ve NATO için kritik bir döneminde yapıldığına işaret etti.

"Hint Pasifik, Çin'in tehditkar davranışlarından Kuzey Kore'nin provokasyonlarına kadar artan zorluklarla karşı karşıya." diyen Stoltenberg, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Stoltenberg, bu savaşın sadece Avrupa'nın krizi olmadığını, uluslararası sisteme bir meydan okuma olduğunu vurguladı ve "Transatlantik ve Hint Pasifik güvenliğinin birbirine derinden bağlı olduğu konusunda hemfikiriz. Bu bölgede olup bitenler NATO için önemli. Avrupa'da olanlar ayrıca sizin için de önemli. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da kazanırsa, bu, otoriter rejimlerin hedeflerine kaba kuvvetle ulaşabilecekleri mesajını verir ki bu çok tehlikeli. Pekin de bunu yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor." dedi.

Bugün Avrupa'da olanların yarın Asya'da da olabileceğine işaret eden Stoltenberg, bu yüzden birlik içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, Japonya'nın 2023 G7 Dönem Başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak Kişida ile görüşmesinde Japonya'nın yeni ulusal güvenlik stratejilerinin ve ulusal savunma sistemini ele aldıklarını aktardı ve "Bu stratejileri ve Japonya'nın iddiasını yükseltmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, Çin'in nükleer silahlar dahil olmak üzere askeri kapasitesini önemli ölçüde geliştirdiğini ve komşularını tehdit ettiğini, Ukrayna'daki savaş hakkında da dezenformasyon yaydığını ifade etti.

"Çin bizim düşmanımız değil. Ancak zorluğun boyutunu anlamalı ve üstesinden gelmek için birlikte çalışmalıyız." diyen Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ve balistik füze denemeleri de dahil olmak üzere provokatif davranışlar konusunda endişelerin paylaşıldığını aktardı.

Stoltenberg, söz konusu durumun yakından takip edildiğini, Kuzey Kore'nin ayrıca Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rus Wagner grubuna roket ve füzeler teslim ettiğini belirterek "Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik'in güvenliğinin birbirine nasıl bağlı olduğunu bir kez daha görülüyor." diye konuştu.

Son yıllarda, NATO ve Japonya'nın siber savunma dahil olmak üzere ortaklığını bir üst seviyeye taşındığını kaydeden Stoltenberg, deniz güvenliği konusunda da işbirliği yapıldığını, 2022'de NATO ve Japon gemilerinin Akdeniz'de birlikte tatbikat yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "NATO, Japonya'nın uluslararası barışa yaptığı katkılara derinden değer vermektedir ve Japonya, NATO için her zaman güçlü bir ortak ve dost olacaktır." dedi.