Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.111,54
ALTIN
970,56
DOLAR
18,62
STERLİN
21,04
EURO
18,22
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30...
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore 3 balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin en az 3 balistik füze fırlattığını ve bu füzelerin Japonya münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edildi.

03 Kasım 2022 Perşembe 11:31
Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore 3 balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fırlatılan füzelerin arasında Kıtalararası balistik füze (ICBM) de olduğu ifade edilerek, “Bugün 07.00 ile 08.00 saatleri arasında Kuzey Kore, doğuya doğru olası bir ICBM sınıfı füze de dahil olmak üzere en az üç balistik füze fırlattı. Ayrıntılar şu anda analiz ediliyor, ancak hepsi Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında düştü” denildi. Bakanlık, yerel saatle 07.39 sıralarında fırlatılan füzenin ICBM sınıfı füze olabileceğini düşünüyor.

“GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR”

Açıklamada, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinin Japonya’nın güvenliğini tehdit ettiği belirtilerek, “Kuzey Kore'nin tekrarlanan balistik füze denemeleri, Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor. İlgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden bu tür balistik füze denemelerini şiddetle kınıyoruz. Savunma Bakanlığı ve Öz Savunma Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerle yakın işbirliğine devam edecek; bilgi toplamak, analiz etmek, uyarı ve gözetim faaliyetlerini yürütmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Japonya Savunma BakanlığıJaponyaKuzey KoreFüzeBalistik Füze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’dan Karadeniz tahıl anlaşmasına devam kararı geldi
Rusya’dan Karadeniz tahıl anlaşmasına devam kararı geldi
Danimarka genel seçimlerinde hükümet tekrar merkez solun
Danimarka genel seçimlerinde hükümet tekrar merkez solun
Zelenski ile Macron arasında hava savunmadan inşaata kadar bir dizi işbirliği planı
Zelenski ile Macron arasında hava savunmadan inşaata kadar bir dizi işbirliği planı
Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi
Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156’ya yükseldi
Hindistan’da köprü çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi
Hindistan’da köprü çökmesi sonucu can kaybı 141’e yükseldi
Brezilya’da seçimin galibi Lula da Silva oldu
Brezilya’da seçimin galibi Lula da Silva oldu
Kafkas Müslümanları: İran’ın Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz
Kafkas Müslümanları: İran’ın Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması
AB ve ABD’den tahıl anlaşması açıklaması
Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamında can kaybı 151’e yükseldi
Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamında can kaybı 151’e yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول