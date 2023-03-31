Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.896,07
ALTIN
1.222,12
DOLAR
19,18
STERLİN
23,81
EURO
20,94
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Japonya, çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştırıyor

Japon hükümeti, yarı iletken çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştıracağını açıkladı.

31 Mart 2023 Cuma 09:06
1 Okunma
Japonya, çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştırıyor

Tokyo

Buna göre hükümet, Çin'e yönelik, ihracat kontrolleri uygulanan yarı iletken üretim malzemeleri listesini daha da genişletecek.

Karara göre 23 ürün, ihracat kontrollerine tabi ürünler listesine eklenecek. Bu hamle, şirketlerin Çin'e yönelik ihracatını zorlaştıracak.

Listeye, yüksek performanslı çip yonga üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole litografi ile bellek cihazlarını baskılama malzemeleri eklenecek.

Sıkılaştırma önlemlerini kapsayan yeni yönetmeliğin mayısta kamuoyuna resmen duyurulması ve temmuzda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Japonya, Döviz ve Dış Ticaret Kontrol Yasası uyarınca, askeri kullanıma yönlendirilebilecek ekipman dahil sivil malların ihracatını kontrol ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Japonyaçip üretimiÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, Asya-Pasifik ticaret bloku CPTPP'ye resmen katılıyor
İngiltere, Asya-Pasifik ticaret bloku CPTPP'ye resmen katılıyor
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
Japonya'da elektrik şirketlerine "tekelleştikleri" iddiasıyla 101 milyar yen ceza
Japonya'da elektrik şirketlerine "tekelleştikleri" iddiasıyla 101 milyar yen ceza
Güney Kıbrıs'ta Skandal! Türk bayrağını indirdiler
Güney Kıbrıs'ta Skandal! Türk bayrağını indirdiler
ABD Senatosu'ndan depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek
ABD Senatosu'ndan depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek
ABD'de etanol yüklü trenin devrilmesi sonucu yangın çıktı, bölgedeki 800 kişi tahliye edildi
ABD'de etanol yüklü trenin devrilmesi sonucu yangın çıktı, bölgedeki 800 kişi tahliye edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için çerçevenin çizilmesi lazım
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için çerçevenin çizilmesi lazım

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi