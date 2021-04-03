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İtalya’da Paskalya Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı

İtalya’da Hristiyanların Paskalya Bayramı sebebiyle, hafta sonu dahil 3 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Paskalya Bayramı sebebiyle İtalyanlar, zorunlu haller dışında koronavirüs vaka sayısının artışını önlemek için 3 gün boyunca evlerinde kalacak.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:00
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İtalya’da Paskalya Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı

İTALYA - İtalya’da son günlerde günlük ortalama 20 bin koronavirüs vakası açıklarken, Hristiyanların Paskalya Bayramı sebebiyle vaka sayılarında artış olmaması için 3 günlük zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yetkililer, zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması ve Paskalya Bayramı’nın evde kutlanması çağrısında bulundu.

BAZI BÖLGELERDE AY SONUNA KADAR KISITLAMA DEVAM EDECEK

Ülkede koronavirüs vaka sayıları yüksek çıkan farklı bölgelerin, Nisan ayı sonuna kadar ‘turuncu bölge’ veya ‘kırmızı bölge’ kısıtlamalarında kalacağı belirtildi. İtalya’da salgın başladığından itibaren toplam 110 bin 328'den fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve 3 milyon 600 binden fazla da vaka sayısı bildirildi. İtalya'da kırmızı bölge kısıtlaması, zorunlu haller dışında sokağa çıkmayı yasaklıyor. 

70 BİN EK POLİS GÖREV YAPACAK

İtalyan hükümeti ayrıca, sokağa çıkma yasağını uygulamak için ülke çapında ek kuvvet olarak 70 bin polis görevlendirdi. İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Il Messaggero gazetesine yaptığı açıklamada "Gardımızı indirmenin ve şimdiye kadar gösterilen sorumluluğu bırakmanın zamanı değil. Çünkü aşı kampanyasının kaydettiği ilerleme, sonunda yavaş yavaş normale dönmemizi sağlayacak farklı bir ufka dair bir fikir veriyor" ifadelerini kullandı.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Paskalya BayramıİtalyaSokağa çıkma Yasağı
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