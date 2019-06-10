Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94103
ALTIN
246.722
DOLAR
5.7721
STERLİN
7.3244
EURO
6.5314
Bisikletle dünyayı geziyorlar
Bisikletle dünyayı geziyorlar
700 yıllık Cumalıkız köyüne ziyaretçi akını
700 yıllık Cumalıkız köyüne ziyaretçi...
İzlanda - Türkiye maçını Szymon Marciniak yönetecek
İzlanda - Türkiye maçını Szymon...
Restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Bursaspor yeni evinde aradığını bulamadı
Bursaspor yeni evinde aradığını bulamadı

İtalya’da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İtalya’da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu patlama meydana geldi. Üç katlı belediye binasının hasar gördüğü patlamada, Rocca di Papa bölgesinin belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı.

İtalya’da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İtalya’da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu patlama meydana geldi. Üç katlı belediye binasının hasar gördüğü patlamada, Rocca di Papa bölgesinin belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:48
1 Okunma
İtalya’da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İTALYA - Patlama, İtalya’nın başkenti Roma’nın güneyinde yer alan Rocca di Papa bölgesinde meydana geldi. İşçilerin yol çalışması yaptıkları bölgede bulunan gaz borusunu kırmaları sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada, Rocca di Papa belediye binası zarar görürken; Belediye Başkanı Emanuele Crestini ve 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Patlamanın gerçekleştiği binanın çevresinin tedbir amaçlı tahliye edildiği; yaralanan çocukların patlama yerine yakın bölgede bulunan bir okulda oldukları ve etrafa saçılan cam parçaları sebebiyle yaralandıkları duyuruldu.

DHA

Son Güncelleme: 10.06.2019 09:52
Anahtar Kelimeler:
Gaz Patlamasıİtalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistan ‘Tokayev’ dedi
Kazakistan ‘Tokayev’ dedi
KKTC Enerji Bakanı: Rumlar sonucuna katlanır
KKTC Enerji Bakanı: Rumlar sonucuna katlanır
Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü
Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü
Sinabung yanardağı patladı
Sinabung yanardağı patladı
Sarı Yelekliler protestosu 30. haftasında
Sarı Yelekliler protestosu 30. haftasında
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına tepkiler artıyor
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına tepkiler artıyor
Doktor, hastasını art arda tokatladı
Doktor, hastasını art arda tokatladı
İsveç’te patlama
İsveç’te patlama
"Gümrük vergileri 300 milyar dolar daha artırılabilir"
"Gümrük vergileri 300 milyar dolar daha artırılabilir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans