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İtalya'dan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli

İtalya Verileri Koruma Ajansı, ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatırken, uygulamaya erişimi geçici olarak durdurdu.

01 Nisan 2023 Cumartesi 09:54
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İtalya'dan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli

Roma

İtalya Verileri Koruma Ajansından yapılan açıklamada, İtalyan kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığını belirtilen ChatGPT'ye İtalya'nın gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek erişimin geçici olarak engellendiği bildirildi.

İtalyan Verileri Koruma Ajansı ayrıca Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT'nin kullanıcılarının yaşını kontrol etmediğini, uygulamanın sadece 13 yaş ve üzeri kişilere açık olması gerektiğini belirtti.

ChatGPT'ye yönelik soruşturma başlatan İtalyan kurumu ayrıca, verilerin toplanma usulüne yönelik kullanıcılara bilgi verilmemesini de ihlaller arasında gösterdi.

Ajans, platformun işleyişinin altında yatan algoritmaları eğitmek için kişisel verilerin büyük çapta toplanmasını ve saklanmasını haklı çıkaran herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığını da bildirdi.

ChatGPT'ye ilişkin bu kararın, 20 Mart'ta kullanıcı konuşmaları ve abonelere yönelik ücretli hizmete ödeme yapılmasıyla ilgili bilgilerde veri kaybının ardından alındığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaChatgptYapay Zeka
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