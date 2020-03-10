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İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı

İtalya'da koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılışının durdurulamaması ülkede endişeleri artırmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle açık görüşleri iptal edilen mahkûmlar birçok hapishanede isyan çıkardı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

10 Mart 2020 Salı 15:00
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İtalya'da virüs nedeniyle çıkan hapishane isyanlarında ölü sayısı 7'ye çıktı

ROMA - İtalya'da koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e, hasta sayısı ise 9 bin 172'ye ulaşırken; hapishanelerden de salgınla bağlantılı isyan haberleri geliyor. Pazar günü başlayan isyan dalgasına, Napoli, Salerno ve karantina altına alınan Modena ve Milano da dahil 8 şehirdeki mahkûmlar katıldı. İsyanlara, salgından dolayı açık görüşlerin iptal edilmesinin ve Modena'daki hapishanede bir gardiyanın virüs taşıdığının anlaşılması üzerine yeterince tedbirin alınmamasının neden olduğu belirtiliyor. İsyanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 7'ye çıktı. 

Öte yandan, Milano’daki bir hapishanenin önünde ise mahkûmların yakınları ve mahkûmların haklarını savunanlar ile polis arasında arbede çıktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HapishaneIsyanİtalyaKoronavirüs
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