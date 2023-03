İtalya'da Türkiye'nin Akdeniz'deki konumu ve dış politikası masaya yatırıldı

Roma

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezi'nin (CeSPI) hazırladığı ve düzenlemesini İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta'nın üstlendiği "Akdeniz'de Türkiye" başlıklı dijital kitabın tanıtımı, başkentteki İtalya Dışişleri Bakanlığı lokalinde yapıldı.

Tanıtıma, kitabın editörlüğünü üstlenen CeSPI Türkiye Gözlemci Koordinatörü Giannotta'nın yanı sıra Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Piero Fassino, İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili ve CeSPI araştırmacısı Aurora Ianni konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi Marsili, Türkiye'nin 11 ili etkileyen ve binlerce can kaybının yaşandığı deprem felaketi, ekonomik bazı güçlükler ve dış politikada farklı ülkelerle ilişkileri normalleştirme süreçleri eşliğinde 14 Mayıs'taki seçimlere gittiğini belirtti.

Marsili, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 20 yılı aşkındır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, "oldukça heterojen" bir grup olarak tanımladığı 6'lı masa oluşumunun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini aktardı.

Marsili, seçim sonrasında Türkiye'de iktidar değişse de değişmese de Avrupa'nın Türkiye’ye yaklaşımında ne denli değişiklikler olacağına dair bazı şüpheleri olduğunu da ifade etti.

Valeria Giannotta da hazırladıkları "Akdeniz'de Türkiye" çalışmasının, Türkiye'nin genişletilmiş Akdeniz coğrafyasındaki konumu ile iç ve dış politikadaki yaklaşımlarını, sabit ve kırılgan dinamiklerinin incelendiğini söyledi.

Bölgede Türk dış politikasının, kuruluşundan bugüne ve ayrıca AK Parti iktidarı boyunca değişkenlikler gösterdiğini dile getiren Giannotta, "Ukrayna savaşı pek çok açıdan belirleyici oldu. Ermenistan, Mısır ve hatta Suriye ile normalleşme süreçleri başladı. Körfez ülkeleriyle yeni işbirliği ruhu bulundu. Ayrıca deprem ve deprem diplomasisi de Türkiye’nin diplomaside Yunanistan başta olmak üzere diyaloğunu kolaylaştırdı." dedi.

CeSPI Araştırmacısı Ianni ise Doğu Akdeniz'deki enerji meselesinde Türkiye’nin de yer aldığı taraf ülkeler arasında ciddi yaklaşım farklıları olduğunu, bu nedenle de deniz sınırlarının belirlenmesini beklemenin zor olduğunu kaydetti.

Daha önce bakanlık da yapan Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Fassino da "Türkiye, stratejik bir ülke, büyük bir ülke çünkü büyük bir tarihi var. Bu nedenle de uluslararası arenada bir ağırlığı var." dedi.

Jeopolitik konumu itibarıyla Türkiye’nin bölgesinde her daim çok önemli bir rol oynadığını anlatan Fassino, "Bölgesinde önemli bir rol oynadığını Ukrayna savaşında gösterdi. Özellikle tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirmesi önemliydi." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin 2000'li yılların ortasında durduğunu anımsatan Fassino, "Türkiye'ye kapıları kapatınca, o da doğal olarak kafasını diğer tarafa çevirdi." ifadesini kullandı.

İtalya'nın tüm hükümetleriyle Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini dile getiren Fassino, "İtalya-Türkiye ilişkileri ticari açıdan çok önemli. Her geçen gün büyüyen bir ilişki söz konusu. Hükümetler, bireyler gelip geçer ama devletler kalıcıdır. İtalya açısından Türkiye ile ilişkileri sıkı tutmak büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.