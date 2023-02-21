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İtalya'da kış aylarında su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor

İtalya'nın önde gelen su kaynaklarının doluluk bakımından sıkıntı çekmemesi gereken kış aylarında yağışların az olmasının da etkisiyle ciddi kuraklık sıkıntısı içinde olduğu belirtildi.

21 Şubat 2023 Salı 09:36
İtalya'da kış aylarında su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor

ROMA - Ülkede iklim araştırmaları yapan CIMA vakfının verilerine göre, İtalyan Alpleri'ndeki kar oranının yaklaşık yarı yarıya azaldığı ve son 10 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 53 daha az kar olduğu kaydedildi.

Alpler'deki bu durumun, buradaki karların erimesinden beslenen ülkenin en büyük akarsuyu olan Po'yu da doğrudan etkilediği ifade edildi. Ülkede tarımsal üretim için kilit öneme sahip Po nehrinin yatağında da su seviyesinin son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 61 daha az olduğu bildirildi.

Basında yer alan diğer haberlerde de kuzeydeki Garda gölünün su seviyesinin de son 30 yıldır hiç olmadığı kadar azalarak 60 santimetre düştüğü belirtildi. Göl ortasındaki ufak adalara bağlantı yollarının su yüzeyine çıktığı kaydedildi.

Bu arada, doğrudan kuraklıkla alakalı olmasa da yağışların azalması ve denizin çekilmesi gibi sebeplerden kanallarıyla ünlü Venedik kentinde bazı kanallarda su seviyesinin yer yer 50-70 santimetre kadar azaldığı bildirildi. Kentin bazı kanallarında, gondolların zemine oturduğu ve yüzdürülemez olduğu basına yansıdı.

Ülkenin önemli çevre kuruluşu Legambiente'nin genel müdürü Giorgio Zampetti, yaptığı açıklamada, "2023 daha yeni başladı ama şimdiden aşırı iklim olayları ve kuraklık seviyeleri açısından endişe verici işaretler kaydediliyor." dedi.

Ulusal bir su kullanım stratejisi benimsenmesi gerekliliğine vurgu yapan Zampetti, "Geri dönülmez noktaya gelmeden çeşitli sektörlerde ve farklı maksatlarla kaynaklardan çekilen suyun azaltılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İtalya'da geçen yıl son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanmış ve bu kuraklık nedeniyle tarım sektöründe 3 milyar avronun üstünde maddi zarar yaşandığı belirtilmişti.

Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının yol açtığı iklim değişikliğinin ısı dalgaları, olağanüstü fırtına, sel ve kuraklık gibi olayların daha sık yaşandığına dikkati çekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaKuraklıkSu Kaynakları
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