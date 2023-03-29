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İtalya Başbakanı Meloni başkanlık sisteminden yana

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan demokrasisinin başkanlık sistemi reformuyla daha güçlü ve sağlam hale gelebileceğini söyledi.

29 Mart 2023 Çarşamba 16:19
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İtalya Başbakanı Meloni başkanlık sisteminden yana
Roma

Meloni, bu yıl ikincisi düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, bu zirvenin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının demokratik kurumlarına getirdiği eşi görülmemiş zorlukları ve yeni tehditleri değerlendirmede bir fırsat olduğunu ifade etti.

Meloni, demokrasi ve ekonomik büyümenin birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Sadece demokratik bir sistem, daimi büyümeyi tetiklemeye yönelik koşulları garanti edebilir." dedi.

Adaletten, adilliğe ve yasallığa dek serbest piyasanın doğru şekilde işlemesinin önemine değinen Meloni, "Daha istikrarlı ve etkili kurumlara sahip olmak, uluslararası düzeyde daha fazla güvenilirliğe sahip olmak ve enerjiyi büyük stratejik ve uzun vadeli hedeflere yoğunlaştırmak anlamı taşır." diye konuştu.

Meloni, hükümetinin bu yönde çalıştığını dile getirerek, "İtalyan demokrasisinin, devlet başkanlığı sistemi reformuyla daha da güçlü ve sağlam hale gelebileceğine kesin şekilde inanıyoruz. Bu reformun, ekonomik kalkınma için de güçlü bir unsuru temsil edeceğini değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, ekonomik kalkınmanın ve refahın artmasının demokratik süreci de etkileyeceğini, büyüme ne kadar güçlü olursa, o denli yeterli sosyo-ekonomik kalkınma düzeyine ulaşılacağını kaydetti.

İtalya Başbakanı ayrıca 24-26 Temmuz'da Roma'da Gıda Sistemleri Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacaklarını da duyururken, "Henüz bizim ekonomik kalkınma seviyemize ulaşmamış olan ulusları da desteklemeliyiz." dedi.

1946'dan beri cumhuriyetle yönetilen İtalya'da hükümetlerin ömrü çok uzun süreli olmadı. Ülkede aradan geçen 77 yılda 67 hükümet görev yaparken, son olarak 25 Eylül 2022'de yapılan erken genel seçimlerden birinci çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ekim ayında diğer sağ partilerle 68. hükümeti kurmuştu.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, başkanlık sistemi reformuna hükümet programında da yer vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Italya BaşkanıBaşkanlık Sistemi
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