İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 172 ölüm

İSVEÇ - Ülkede bir günde 172 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1937’ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 682 artarak, 16 bin 4’e çıktı.
DHA
İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1937’ye çıktı.
İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1937’ye çıktı.
İSVEÇ - Ülkede bir günde 172 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1937’ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 682 artarak, 16 bin 4’e çıktı.
DHA