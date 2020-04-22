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İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 172 ölüm

İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1937’ye çıktı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:10
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İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 172 ölüm

İSVEÇ - Ülkede bir günde 172 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1937’ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 682 artarak, 16 bin 4’e çıktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsveçKoronavirüsölü Sayısı
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