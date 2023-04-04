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İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO'ya üyelik talepleri hakkında "Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi." dedi.

04 Nisan 2023 Salı 16:12
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İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi

ROMA AA- İtalya Dışişleri Bakanlığının dün Roma'da ev sahipliği yaptığı Batı Balkanlar toplantısına Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olarak katılan İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Corriere della Sera gazetesine röportaj verdi.

Finlandiya'nın bugün NATO'ya resmen üye olacağı hatırlatılan Bakan Billström, "Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi. Yasanın 1 Haziran'da yürürlüğe girecek son kısmı dışında, Türkiye ile imzalanan muhtırada verilen tüm taahhütleri yerine getirdik. Bu nedenle şimdi Türk ve Macaristan parlamentolarının üyeliğimizi onaylamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Billström, gerektiğinde İttifak’ın doğu kanadını güçlendirmek için askerlerini Baltık ülkelerine göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaşın, bu ülkenin toprak bütünlüğü için verilen bir savaş olduğunu belirten İsveçli bakan, "Kırım, Ukrayna'nın bir parçası ve tabii ki Kiev’in kontrolü altına geri dönmelidir. Ukrayna ordusu gönderdiğimiz silahlar etkili şekilde kullanarak işgal altındaki toprakların büyük kısmını yeniden ele geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Donbas ile bağlantısının kesilmesi halinde Kırım'da askeri bir varlık tutabilmesinin çok zor olduğunu gördüğünü dile getiren Billström, "Nasıl hareket etmek gerektiğine karar vermek, Ukraynalıların bileceği bir şey. Biz Avrupalılar onları desteklemek durumundayız. Bu konuda Başbakan Giorgia Meloni'nin Temsilciler Meclisi'ndeki tutkulu konuşmasını dinledim. Çok iyi bir konuşmaydı. Tüm başbakanlar böyle konuşsa AB'nin bütün halinde desteğine daha çok güven duyardım." dedi.

Billström, düzensiz göç konusunda da Libya ve Tunus'tan gelen göçmenlerin ülkelerine iadelerini artırmaya yönelik tüm ülkelerle yoğun işbirliği içinde olduklarını aktardı.

Tunus'taki durumun endişe verici olduğunu dile getiren İsveç Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"AB'nin mesajının son derece açık olması gerekir: İnsan haklarına ve hukuk devletine uyulması gerekli. Ancak biz, düzensiz göçmen akışını durdurması için Tunus hükümetini görüşmelere dahil etmeliyiz. Komisyon, Akdeniz rotasına ilişkin bir eylem planını zaten sundu. Şimdi hükümetler, İtalya’nın ileri sürdüğü öneri gibi başka öneriler üzerinde tartışacaklar."

AA

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billströmİsveç:
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