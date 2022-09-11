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İsveç genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

İsveç genel seçimlerinde halk sandık başında. İsveç medyasına göre mevcut Başbakan Magdalena Andersson’ın başkanlığını yaptığı Sosyal Demokrat İşçiler Partisi’nin kazanma şansı, göçmen karşıtı Demokratlar Partisi’ne göre daha yüksek.

11 Eylül 2022 Pazar 17:28
İsveç genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

İSVEÇ (DHA)

İsveç’te genel seçimler başladı. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erecek ve oy sayımı başlayacak. İlk sonuçların da 20.00’dan sonra gelmesi bekleniyor. İsveç medyası, seçim günü öncesi yapılan anketler göre başkanlığını mevcut Başbakan Andersson’ın yaptığı Sosyal Demokrat İşçiler Partisi’nin seçimin favorisi olduğunu yazdı.

GÖÇMEN KARŞITLIĞI SÖYLEMLERİ ÖNE ÇIKTI

İsveç’te İsveç Demokratlar Partisi (SD), göçmen karşıtlığı söylemleriyle oyunu artırdı. Merkez Partisi lideri Annie Lööf, SD’nin oyunu artırması nedeniyle Sosyal Demokrat İşçiler Partisi ile koalisyona sıcak baktığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsveç Genel SeçimleriIsveç Seçim
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