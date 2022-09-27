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İsveç duyurdu: Doğal gaz boru hatlarından Baltık Denizi’ne sızıntı var

27 Eylül 2022 Salı 14:37
İsveç duyurdu: Doğal gaz boru hatlarından Baltık Denizi’ne sızıntı var

İSVEÇ - İsveç Denizcilik İdaresi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından Baltık Denizi’ne sızıntı olduğunu duyurdu. Denizcilik idaresi, yayınladığı Navtex ile gemilere bölgeye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

İsveç Denizcilik İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bornholm'un hemen dışındaki İsveç ve Danimarka sularındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle, denizcilik idaresi gemilerin bölgeden uzak durmaları konusunda navigasyon uyarıları gönderdi. Uçaklar için de uyarılar yapılıyor. İsveç Denizcilik İdaresi, sızıntıların nedeni hakkında henüz bir bilgiye sahip değil” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Baltık DeniziDoğalgazSızıntıİsveç
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