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İsveç Başbakanı Kristersson, ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştü

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi.

03 Şubat 2023 Cuma 10:24
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştü

STOCKHOLM

İsveç Başbakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kristersson, İsveç Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eski İsveç başbakanlarının döneminde yürütülen bu görüşmelerin, şimdi kendi hükümeti tarafından yapıldığını kaydeden Kristersson, temsilcilerin son dönemdeki olayların da dahil olduğu önemli sorular sorduğunu belirtti.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed'in de yer aldığı toplantıya, İsveç Müslüman toplumundan İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, İsveç Birleşik İslam Dernekleri Başkanı Mohamad Temsamani, Bosna İslam Cemiyeti Başkanı Mustafa Setkiç, İsveç'teki İslami Şii Toplulukları Başkanı Haider İbrahim ve İslam Akademisi Başkanı Salahuddin Barakat katıldı.

Görüşmeyi AA muhabirine değerlendiren İsveç İslam Federasyonu Başkanı Akan, Kristersson'un girişimiyle böyle bir toplantının düzenlendiğini söyledi.

Son dönemde İsveç'teki İslam karşıtı nefret saldırılarının ele alındığını aktaran Akan, "İsveç'teki Müslümanların endişelerini dile getirdik. İsveç'in hoşgörülü bir devlet olduğunu vurguladık ve ülkenin son dönemdeki imajının uluslararası arenada tersine dönmeye başladığına işaret ettik." ifadelerini kullandı.

Akan, anlatılanları ciddiyetle dinleyip not alan Kristersson'un, İsveç'teki Müslüman toplumla diyaloğun önemli olduğunu ve bunu geliştirmek için ellerinden geleni yapacağını belirttiğini aktardı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 03.02.2023 10:27
Anahtar Kelimeler:
İsveç Başbakanı Kristersson
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